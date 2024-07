Giro inesperado en la relación del Chelsea con Enzo Fernández

Desde que trascendió el video de la transmisión que Enzo Fernández hizo mediante su cuenta de Instagram, que medios de comunicación tanto de Francia como de Inglaterra reportaron diferentes versiones respecto a los castigos que aplicarían sobre el futbolista los distintos entes competentes: el Chelsea, la FA (Federación Inglesa), la Premier League y hasta la FIFA.

Sin embargo, lo único de carácter oficial que salió a la luz fue un comunicado de The Blues en el que simplemente advertían que eran conscientes del caso que se había despertado entre los integrantes de su plantel profesional y que, por tal razón, iniciarían un procedimiento interno, sin dar demasiadas especificaciones si esto significaría una posible sanción, una multa económica o un simple llamado de atención.

Con la notificación del Chelsea, la polémica tendía a desinflamarse hasta que el último domingo en la cancha de River, en pleno homenaje a Enzo Fernández por la obtención de la Copa América de Estados Unidos con la Selección Argentina, parte de la hinchada del Millonario no tuvo mejor idea que entonar el canto que desató la controversia, generando, de esta manera, que el conflicto regresara a su punto más ardiente.

Por lo que los rumores, esta vez, volvieron aún más fuertes. Incluso, talkSPORT publicó que en el Chelsea se planteaban desprenderse del nacido en San Martín. No obstante, la situación dio un giro de 180 grados con las recientes declaraciones del entrenador Enzo Maresca en la conferencia de prensa previa al amistoso en California con el Wrexham.

No creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro. Está todo aclarado por el lado del jugador y por el lado del club. Así que ya está. Enzo se ha disculpado y ya no hay ningún problema”, expresó el italiano, que de esta forma puso paños fríos a la situación del mediocampista campeón del mundo y de América.

Reecee James, capitán del Chelsea, dijo que habló con Enzo Fernández

El capitán del plantel profesional del Chelsea Reecee James, en conferencia de prensa, hizo referencia al clima interno. Si bien reconoció que todavía no se dio vuelta la página, remarcó que está involucrado para sentenciar el problema: “Es una situación realmente difícil. Enzo reconoció que hizo mal y se disculpó con el club y con el equipo. Aún no ha llegado así que no sé si hay algo que enmendar, tendré que hacer ese juicio cuando llegue. He hablado con Enzo y con todos los involucrados, pero esas conversaciones deben quedarse en casa”.

Enzo Fernández se incorporará la próxima semana

En el Chelsea están esperando a la fecha precisa que Enzo Fernández debe incorporarse, tras sus vacaciones post obtención de la Copa América con la Selección Argentina, para sepultar el asunto. Esto será el próximo lunes 29 de julio cuando el ex River se acople a la preparación que los de Enzo Maresca se encuentran realizando en los Estados Unidos.

