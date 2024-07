Se conocieron detalles del caso de abuso sexual en Carlos Paz

A medida que pasan las horas y avanzan las pericias, se conocen más detalles sobre la denuncia de abuso sexual que hizo una joven de 23 años en la ciudad de Villa Carlos Paz. Por el caso, ha sido detenido y se encuentra imputado un policía que prestaba servicio en la Departamental Punilla.

La presentación judicial se radicó el viernes pasado en el Polo de la Mujer, trascendió que el efectivo (quien se encuentra en situación pasiva) fue imputado de abuso sexual con acceso carnal y que la causa estará a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.



El abogado Esteban Yangüez Papagenadio representa a la denunciante y concedió una entrevista a EL DIARIO donde sostuvo: «Mi clienta tenía tanto miedo que no podía hacer la denuncia en Carlos Paz. Ellos se conocían de vista porque él habría trabajado haciendo adicionales en el espacio físico donde trabajaba ella. Sobre esa noche, ella recuerda que estaba en un boliche con sus compañeras de trabajo. Le dieron una consumición con la entrada, tomó una cerveza y después le convidaron un fernet. Después de haber ingerido esta bebida, se empezó a sentir mal y no recuerda nada. Se despertó en un lugar extraño y completamente desnuda, esta persona no le dice ni hola, simplemente se limitó a decirle: "Esto fue consensuado". Es llamativo ese dato, porque justamente en los delitos sexuales la única forma que tendría de defenderse es luchar por el consentimiento».

«En un primer momento fue al hospital de Carlos Paz, donde se aplicó un esquema de contención psicológico y médico. Incluso, le dieron pastillas y le sugirieron ir al Punto Mujer de Carlos Paz porque estaba paralizada del miedo. Tomó la decisión a través de la familia que la sostiene, se contactó conmigo y fuimos al Polo de la Mujer, donde profesionales la contuvieron. Esto sucedió en la madrugada del sábado 13 y la denuncia se hizo el viernes pasado (por todo el proceso que lleva) y ella siente miedo, vergüenza y mucha angustia por este hecho que ha padecido»; agregó el letrado.

La presunción es que el imputado habría utilizado algún somnífero para dormirla y trasladarla hasta el lugar de los hechos.

