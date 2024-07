Carolina Baldini habló de la carta documento que le mandó el Cholo Simeone: “Me sorprendió”

Luego de un tiempo lejos de los medios, Carolina Baldini volvió a dar entrevistas a mediados de 2023. Además de contar cuestiones de ella, también recordó cómo fue su separación del Cholo Simeone. Fue allí que el padre de sus hijos -Giovani, Giuliano y Ginaluca- le mandó una carta documento.



Fue una verdadera sorpresa para ella, ya que nunca agregó más de lo que se sabe. A un año de tal situación, Baldini habló del tema. Y si, aún no lo puede creer. “Fui mujer de una persona que es pública y tengo tres hijos que juegan al fútbol, todo está ligado al fútbol y es normal que me pregunten por mi vida y no me molesta para nada pero si me sorprendió la carta documento”, contó en Mitre Live.



“No sé a quién se le ocurrió mandarme una carta documento pero si me sorprendió...pero ya está, son cosas que pasan y no te puedo contar nada más. Yo hablo perfectamente y soy libre de hablar, no hablo mal de nadie sino te hubiese dicho de esto no hablo”, agregó en la charla con Juan Etchegoyen.



Siguiendo con el tema, explicó: “No tengo problema de hablar, soy sincera y no tengo nada que ocultar. Me sorprendió que me envíen una carta documento porque no había dicho nada malo”.

Consultada por el conductor sobre si la idea fue del Cholo o si hubo alguien más detrás de esa decisión, acudió a una frase que inmortalizó Karina Jelinek: “Te lo dejo a tu criterio como Karina Olga”.

Fuente: Pronto