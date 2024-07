La fruta olvidada que combate las alergias, mejora la digestión y tiene muy pocas calorías

El membrillo, una fruta de la familia de las rosáceas, ha sido apreciado desde la antigüedad por su sabor y sus propiedades medicinales. Si bien su uso más conocido es en la elaboración de dulces y mermeladas, el membrillo ofrece una serie de beneficios para la salud que a menudo pasan inadvertidos. Bajo en calorías (57 calorías cada 100 gramos) y rico en fibra, taninos y potasio, este fruto aporta valiosos nutrientes que contribuyen al bienestar general.

1. Mejora de la digestión

Gracias a su alto contenido en fibra dietética, el membrillo favorece un mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal. No solo facilita el tránsito digestivo general, sino que también puede prevenir afecciones gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o la diverticulitis. Las catequinas y epicatequinas en la fibra se unen a toxinas cancerígenas en el colon, protegiendo la membrana mucosa de este sistema.

2. Efecto astringente: alivio de problemas digestivos



El membrillo es conocido por su efecto astringente, gracias a su alto contenido en taninos y fibra. Esto lo convierte en un remedio eficaz para problemas digestivos, especialmente en casos de diarrea, ya que ayuda a retener agua y reduce el tránsito intestinal, evitando la deshidratación causada por vómitos. Además, la pectina presente en el membrillo puede disminuir los niveles elevados de colesterol en sangre.

3. Propiedades antiinflamatorias y para la piel

El membrillo es benéfico para la piel, tanto consumido como aplicado de manera tópica. Su mucílago es útil para quemaduras solares, piel agrietada y labios secos. Los antioxidantes y la vitamina C presentes en el membrillo ayudan a reducir la inflamación y mantener la piel sana, retrasando la aparición de arrugas y eliminando imperfecciones.

4. Fortalecimiento del sistema inmunológico



El alto contenido de antioxidantes y vitaminas, en particular la vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos, la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos, virus y bacterias. Además, los antioxidantes eliminan el daño causado por los radicales libres a las células, mejorando la salud general y la apariencia de la piel.

5. Regulación de la presión arterial

El membrillo es rico en potasio, un mineral esencial para el correcto funcionamiento muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. El potasio ayuda a mantener la presión arterial bajo control y facilita la transferencia de líquidos en las células del cuerpo. En términos de salud cardiovascular, contribuye a la relajación de vasos sanguíneos y arterias, reduciendo la tensión en el sistema cardiovascular y disminuyendo el riesgo de enfermedades coronarias, infartos y accidentes cerebrovasculares.

6. Control de reacciones alérgicas

El membrillo ha mostrado ser útil para controlar las reacciones alérgicas. Cuando se aplica como unguento o gel, puede beneficiar condiciones como la dermatitis atópica. Los altos niveles de vitamina C también contribuyen a controlar la inflamación, mejorando la salud y apariencia de la piel.

7. Potencial anticancerígeno

Aunque se necesita más investigación en este campo, parece que el membrillo posee cualidades que pueden ayudar a prevenir el cáncer. Los antioxidantes, incluidos los compuestos fenólicos y fitonutrientes presentes en el membrillo, pueden neutralizar o eliminar los radicales libres en el cuerpo. Según un informe publicado en la revista Nutrients Journal, los polifenoles tienen efectos inhibitorios sobre la proliferación de células cancerosas, el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la inflamación, e inducen apoptosis (muerte celular programada).

Cómo consumir el membrillo

El membrillo se puede consumir de diversas formas. Tradicionalmente, se utiliza para hacer dulce de membrillo, mermeladas y jaleas debido a su alto contenido en pectina. Una opción más natural -y sin colorías agregadas- es la asarlos.

Para consumirlo crudo, se debe frotar con un paño para eliminar la pelusilla, cortar por la mitad, eliminar las semillas y cortar su carne en dados. También se puede utilizar en recetas saladas como quiches y hojaldres con verduras o añadido a ensaladas para un toque especial.

Conservación del membrillo

Al comprar membrillos, es importante escoger ejemplares duros, pesados y con un intenso color amarillo. Pueden madurar a temperatura ambiente si aún presentan un color más claro. Se pueden conservar en el frigorífico durante varias semanas y, en caso de preparar puré de membrillo, es adecuado para la congelación. Sin embargo, el fruto entero es difícil de congelar y se estropea rápidamente si su corteza presenta golpes.

