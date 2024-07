FORMOSA| "Lo despertaron", dijo la madre de Jonatan, el joven que lucha por su vida tras el accidente en Formosa

Griselda Barrios, la madre de Jonatan, confirmó que, si bien su hijo permanece internado y en estado crítico, ayer "lo despertaron".



El joven está internado en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa con graves lesiones tras el accidente que involucró a un camión y un colectivo que dejó a tres personas fallecidas y otras 15 resultaron heridas en la ruta 11 a la altura de Payaguá.

Accidente fatal en Formosa: el estado de salud del joven que permanece internado

Griselda Barrios acompañó a su hijo en Formosa, donde permanece internado desde hace ocho días. Esta semana tuvo que regresar a Monte Vera, donde residen, para realizar trámites. Junto a Jonatan, en Formosa, quedó su pareja Cecilia y la madre de ésta.

En diálogo con Luis Mino en el programa "Ahora Vengo", por AIRE, Griselda habló sobre la gravedad del cuadro clínico de su hijo Jonatan: "Lo despertaron, su estado es crítico, es algo muy triste todo lo que nos pasó. Él tiene neumonía, agarró un virus en la sangre, está en un hospital donde están poniendo todo sobre él. Hoy está despierto, estoy re agradecida con los médicos".

El jueves se cumplió una semana del accidente y Jonatan de 27 años sigue con pronóstico reservado. "Lo peor es la lesión en la cabeza, es un estado delicado, tiene traumatismo de cráneo y fractura. Se fisuró un pulmón y se fracturó una costilla", detalló Griselda.



Tres personas fallecieron en el accidente sobre la ruta 11, en Formosa.

Jonatan trabajaba en Monte Vera como changarín, albañil, cortaba pastos y arreglaba motos. Era la primera vez que viajaba en tour de compras. Lo hizo junto a su pareja Cecilia porque tenían intenciones de comprar ropa para vender y poder instalar un local comercial.

Hace dos años, Jonatan tuvo un accidente grave en Monte Vera. Lo chocó un camión en barrio Paprocki. "Se quebró fémur, pelvis y mandíbula. Mi nuera solo se quebró el brazo. Él tiene clavos y placas, apenas se estaba recuperando y ahora se quebró la otra pierna", relató Griselda, su madre.

Viajaron a Formosa junto a la tía de Jonatan y hermana de Griselda, Eliana, quien falleció en el trágico accidente. Ella viajaba habitualmente en forma particular, pero en esta oportunidad, como su esposo no podía llevarla, decidió sumarse al tour de compras en el colectivo.

Griselda contó que a su hermana fallecida la sepultaron el pasado domingo: "Ella descansa en paz". Mientras, espera que su hijo salga adelante para poder pensar si recurrirán a la Justicia para reclamar por lo ocurrido.

Cómo se armó el tour de compras a Paraguay

El accidente fatal que se registró en Formosa, sobre la Ruta 11, en la madrugada del jueves pasado y que dejó tres muertos, una persona en grave estado y varios heridos, abrió el debate sobre las irregularidades que rodean a los tours de compra.

Días atrás, Miriam Cuevas, una de las coordinadoras que organizó el tour de compras con destino a Paraguay, aseguró en AIRE que el colectivo que protagonizó el siniestro partió desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe.

Durante la entrevista en el programa "Ahora Vengo", Cuevas relató lo vivido durante el trágico viaje. En su relato, la coordinadora, que vive en la ciudad de San Javier, aclaró cuál fue el lugar de partida del tour.

Cuevas no pudo confirmar si Cecilia posee o no una agencia de turismo. "Ella es coordinadora, no sé si es la primera vez que alquiló un colectivo de Turismo Llambi, yo no los conocía", enumeró la mujer.

Tras el choque, muchos de los pasajeros quedaron a la deriva y tuvieron que volver por sus propios medios a sus lugares de origen.

Cuevas confirmó que el propietario de la unidad se hizo presente en el lugar del choque, pero negó conocerlo. "Yo lo llamé a él porque necesitaba que mandaran un colectivo a Formosa", continúo con su relato. Los pasajeros volvieron a la ciudad de Santa Fe con un colectivo de la misma empresa.

Fuente: Aires Digital