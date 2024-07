Así son las tendencias de uñas de primavera 2024. Dominan el toque cromado, las bailarinas y lo clásico

¿Tienes decenas de esmaltes, pero de repente todos te parecen trillados y aburridos? Necesitas una buena dosis de las últimas tendencias que van a dominar la temporada de esmaltes de uñas en la primavera de 2024. ¡Aquí las tienes!





Uñas primaverales en tono peach fuzz

Como seguro que habrás adivinado, el color del año 2024 no puede faltar en las uñas, sobre todo porque el tono melocotón peach fuzz es totalmente primaveral. Si no tienes ni idea de cómo es este tono, búscalo en TikTok. Verás que queda genial no solo en su versión monocromada, sino también en estilo ombré o en la manicura francesa. Y si no te asustan los retos y tienes la tarde libre, también puedes pintarte unos puntitos o florecillas de color melocotón en las uñas.

Uñas bailarina

La tendencia Barbiecore va quedando atrás, pero se está sustituyendo con éxito por otro ídolo de todas las niñas (pequeñas y grandes): la bailarina. Si tú también soñabas con ser bailarina cuando eras pequeña, inspírate en las zapatillas de ballet en tu próxima manicura. La base de esta nueva tendencia que domina la primavera de 2024 es el color rosa y champán, así como un acabado cromado o nacarado, delicados, sofisticados y elegantes como las bailarinas.

La hora del café

Si no puedes imaginarte el día sin café, esta primavera proyecta tu adicción a la cafeína incluso en la manicura. Así puedes dejar claro a todo el mundo que es lo que te hace más feliz por las mañanas (y no solo a ti). Da igual si lo que más te gusta es el café con leche o un intenso expreso doble, en las uñas destacarán todos los tonos café (e incluso un tono de chocolate caliente, si lo deseas). Es una tendencia tan neutra que combinará con todo tu vestuario.

El toque cromado en todo su esplendor

¿Aún no te has aburrido de las uñas cromadas? Eso está bien, porque esta tendencia todavía no va a moverse de su trono, sobre todo gracias a su diversidad. A nosotras nos encanta su gran variedad de tonos y modos de integrarla en tu manicura. Esta primavera, los esmaltes de uñas cromados ofrecen dos posibilidades.

Puedes apostar por unos suaves tonos pastel (prueba, por ejemplo, el blanco metálico, que hará destacar los adornos que lleves en las manos), o unos colores más vivos para que tus uñas no pasen desapercibidas. Además de con brillos metálicos, decora tus uñas también con adornos en 3D o con mucho, mucho brillo.

Colores primaverales de esmaltes de uñas: cromado

Vuelta al rojo

¿Un clásico inmortal o algo aburrido? Está claro que esta tendencia sigue estando de moda, pues últimamente hemos visto las uñas rojas en un montón de pasarelas, y también las han lucido estrellas como Hailey Bieber o Selena Gomez. Cuando te canses de los delicados tonos de los esmaltes melocotón y rosados, ya sabes por qué apostar. ¿Y el tono? Para la primavera, lo ideal es optar por el tono tomate intenso. Y no dudes en probar distintos acabados: esmalte de uñas mate, brillo, efecto glaseado... todo está permitido.

Azul celeste

De las pasarelas a tu tocador llega otro tono tendencia: el azul celeste. Es un color pastel característico de la primavera, pues es suave pero lo suficientemente intenso como para llamar la atención y gustarte. Y como queda bien también en las uñas cortas, se alegrarán todas aquellas a las que se les rompen las uñas con solo mirar los platos sin lavar.

Unas uñas primaverales en tonos azules

Fuente:Notino.es