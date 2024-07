Finalmente el barrio Brigadier López podrá concluir una obra inconclusa y libre de "curro"

Es importante tener el cuenta el daño que la paralización irresponsable de la obra produjo, por ello, más allá de subsanar esta anomalía, se debe investigar las causas y si existió algún tipo de delito al respecto. De ser así, es obligación de las autoridades municipales de hacer la denuncia correspondiente, no es una opción, es una obligación de todo funcionario público para no cometer otro delito. Esperemos que la política no meta la cola y las roscas no hagan de las suyas y se investigue como corresponde, sin especulaciones y sin amiguismos.

Este jueves, en el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la reconstrucción de calzadas del barrio Brigadier López.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Leonardo Viotti y la presidenta de Aguas Santafesinas S.A., Anahí Rodríguez. Asistieron integrantes del Gabinete municipal, de la empresa provincial, concejales y vecinos del sector.

“Para nosotros es un día muy esperado desde el comienzo de la gestión. Nos encontramos con una problemática: había una obra en el sur de la ciudad que no había sido terminada y empezamos a recibir reclamos de los vecinos”, manifestó el mandatario local en la apertura de la licitación.

Luego de relevada la obra, “nos encontramos con una situación compleja, por lo que comenzamos a conversar con ASSA y el Gobierno de la Provincia, porque la empresa que estaba a cargo de la obra de cloacas, no había terminado de realizar las reparaciones”.

Entonces, “había que encontrarle la vuelta de cómo hacerlo porque los vecinos padecían el día a día con las calles en malas condiciones y no era algo que se podía sostener en el tiempo, pero tampoco era fácil de resolver, teniendo en cuenta que había una empresa y una licitación de por medio”.

Finalmente, “con un esfuerzo muy grande de parte de ASSA, el Gobierno provincial y una decisión muy importante de hacerse cargo de la situación, nos pusimos de acuerdo en la forma de llevar adelante esta obra que consiste en terminar dos cuadras completas que se van a pavimentar y después, un bacheo en el resto de las cuadras del barrio”, cerró el funcionario.

En tanto que la funcionaria provincial, Anahí Rodríguez agregó que esta obra “viene a solucionar definitivamente un problema para un barrio del sur de la ciudad, en el que han recibido el servicio de saneamiento más de 1.000 personas”.

Cabe aclarar que la licitación asciende a los 200 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de unos 60 días desde el momento de la adjudicación. En esta oportunidad, se presentaron tres oferentes: Conhormaq SRL, Winkelmann SRL y Cospavc Rafaela Limitada.