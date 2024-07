Paritarias a fuego lento; reforma previsional cobra velocidad

Recesión más caída de inflación parecen ser un cóctel esencial en las mesas paritarias realizadas la última semana con los gremios de la administración central, educación y profesionales de la salud. Avances casi nulos sobre la política salarial futura e incierta fecha de continuar las negociaciones en la semana que se inicia. Lo seguro es que la provincia pagará julio con la base de haberes de junio y si hay acuerdo paritario, será pago por planilla complementaria.

La situación quedó en statu quo que preocupa a los gremios mientras que los distintos representantes del Poder Ejecutivo señalaron que los recursos -cada vez más escasos- deben servir para atender las diferentes necesidades del Estado, no solo lo salarial. La administración de Maximiliano Pullaro pretende empujar la obra pública, no quitarle recursos ni a seguridad, ni a salud, ni educación además de los salarios. “Tenemos que atender la problemática de toda la provincia” se insiste en los despachos principales de la Casa Gris.

Es más, propuestas deslizadas por los interlocutores del Ejecutivo ni fueron bajadas a las bases por los dirigentes gremiales. Para el trimestre la propuesta deslizada está lejos del 10%. “Hay coincidencias en que el acuerdo debería ser trimestral” coincidieron desde ambos lados del mostrador. Las diferencias están en las cifras de la recomposición salarial donde además los gremios admiten que entre sus afiliados han pegado muy fuertes los premios por no faltar lo que obligaría a buscar alguna otra alternativa de protesta más allá del paro.

Desde Casa Gris plantearon que la decisión del gobierno nacional de privilegiar la baja de la inflación aún a costa de recesión tiene su impacto en las provincias y en los gobiernos locales. En la primera quincena los números de coparticipación federal estuvieron 15% debajo de lo estimado y los propios algunos puntos menos por la caída en Ingresos Brutos. El sector privado está sufriendo el ajuste y sin recaudación el Estado tiene cortados los recursos. A pocos días de terminar el mes, en Hacienda de la provincia estiman que la recaudación de julio estará apenas 10% arriba de abril cuando la inflación del período terminaría tres puntos por encima de ese porcentaje.

Reforma previsional

En ese marco, casi estancado de negociación paritaria, avanzan las reuniones de la comisión de análisis previsional que terminará su cometido a fin de mes y que luego hará el análisis final para girarlo al Poder Ejecutivo. Los especialistas convocados la semana pasada advirtieron sobre la necesidad de aplicar reformas para garantizar la sustentabilidad del sistema en manos de la provincia.



Lo mismo harían los invitados para la semana que se inicia. Los invitados a exponer son. Walter Arrighi, quien elaboró el informe actuarial 2014 que fue cajoneado en Legislatura y que hubiera evitado -en parte- aplicar la reforma que se viene; el local ⁠Mariano Candioti y ⁠Walter Carnota, uno de los jueces de la Cámara Federal de Seguridad Social, pero además docente de Seguridad Social.

Algunas encuestas de opinión en manos del gobierno le permiten afirmar que el tema encarnó en la sociedad santafesina, especialmente en la mayor parte de la población que no tiene ni tendrá los beneficios de la Caja Santafesina. “Nadie quiere ir a Anses pero deben entender que hay que hacer cambios en el actual sistema” reafirma el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, uno de los voceros de la necesidad de la reforma previsional.

En la Legislatura, los bloques oficialistas saben que en agosto empezará el debate sobre los alcances de la reforma con cortes a la posibilidad de sumar años fuera del sistema santafesino, topes jubilatorios y cambios en las escalas de aportes a medida que se aumentan los ingresos salariales. También está a debate la equiparación a futuro de la edad de hombres y mujeres aunque el tema parece no convencer especialmente a la bancada socialista. “Es un tema muy sensible para nosotros” admitió uno de los diputados poniendo en dudas cómo se saldará ese tema.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.