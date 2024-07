Macri encabezará un acto con gobernadores y marcará diferencias

Desde la campaña del año pasado que Mauricio Macri no está presente en un acto partidario. La última vez fue el cierre en Lomas de Zamora cuando Patricia Bullrich fue acompañada por todo el PRO. Ese día el ex presidente sonrió y dio su inequívoco apoyo a la entonces presidenta del PRO, quien hoy no está en sus planes a futuro. Por ello, el jueves cuando encabece el acto de asunción como flamante titular del partido amarillo habrá una muestra de poder territorial con gobernadores e intendentes, habrá críticas solapadas a la ministra de Seguridad y un cierre en el que expondrá su visión para que el partido vuelva a crecer recuperando banderas históricas sin fusionarse con La Libertad Avanza.

La convocatoria será para las 15, aunque los tres paneles con gobernadores, intendentes y nuevos dirigentes comenzarán un par de horas más tarde, en el Arenas Studios, en La Boca. Se trata de un salón de eventos que tiene su reciente nexo con el macrismo: fue donde Andrés Ibarra, el excandidato a presidente xeneize y ex vicejefe de Gabinete de Macri, realizó su cena de recaudación el año pasado.

Con todo, Macri cerrará el evento hablando de la reconstrucción y renovación del PRO. En concreto planteará buscar la recuperación de “las banderas que perdieron en cuatro años”. Es más, en sus palabras, hablará de una “mala administración del partido 2019-23”, en una crítica directa a Bullrich, con quien sigue manteniendo una distancia total.

Es una incógnita si la ministra de Seguridad estará o no –va a ser invitada–, pero sus colaboradores y diputados estarán presentes, a pesar de las broncas internas.

En otra parte del discurso que viene preparando con sus colaboradores expresará que hay que seguir “acompañando al presidente Milei en lo que “necesite”. En ese tramo del discurso marcará la cancha: apuntará que comparte el rumbo económico y las ideas de la libertad, pero que no coincide con algunas cuestiones que pasan alrededor del Presidente. Básicamente apuntará, sin mencionarlo, a la “mesa chica” libertaria y en particular al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Entre sus íntimos Macri piensa que es Caputo quien frena el ingreso de funcionarios de orden técnico del PRO a la gestión. Y también lo ve detrás de la distancia que existe hoy entre el PRO y el oficialismo. Además, a su forma, dejará sentada una idea macro: “Tienen buenas ideas pero mal aplicadas en la gestión”. E incluso evalúa alguna frase vinculada a la defensa de la libertad de expresión. En definitiva: hará público lo que viene planteando en privado. De todas formas dirá que hay que apuntalar “el cambio” con un tono constructivo.

También mencionará a los tres gobernadores –que tendrá un panel antes–: Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), quienes hablarán en el encuentro. En el caso de Torres esta semana estuvo con María Eugenia Vidal en Trelew, donde la diputada se comprometió a llevar a nivel nacional una serie de iniciativas que impulsó el gobernador a nivel provincial. Por caso, la ley de Educación Financiera, Robótica e Inteligencia Artificial y en materia política la reforma electoral, boleta única papel y ficha limpia.

Además de los gobernadores habrá otros dos paneles: uno de nuevas generaciones (donde hablará Martín Yeza, el secretario del PRO, Facundo Pérez Carletti y la vicepresidenta del partido, Soledad Martínez) y otro con intendentes donde hablarán Guillermo Montenegro, de MdQ, y el de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Tras el acto, Macri volverá a los medios de comunicación. Tiene agendadas dos entrevistas en TV: una con Jonatan Viale en TN y otra en LN+ cerca de las 22. A ello sumará algunas radios del Interior.

* Para www.perfil.com