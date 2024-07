Norberto Marcos lanzó una tajante opinión sobre Fátima Florez y el juicio en curso: “Me acabo de enterar”

Norberto Marcos, exmarido y representante de la conocida imitadora Fátima Florez, se refirió públicamente a cómo quedó su relación tras la separación. Casi un año y medio después de su ruptura, el productor habló en el programa "A la Tarde" y compartió sus sentimientos y pensamientos sobre el tema.



“Realmente estoy muy feliz con el resultado de esta obra, ‘Cuando duerme conmigo’, con Marcelo Mazzarello y Carolina Ramírez, con producción mía”, comenzó diciendo, destacando su satisfacción profesional.

Luego, Norberto lamentó que su relación con Fátima no pudiera resolverse de manera más amigable: “Es una pena, algo que se podía haber solucionado con una simple conversación, pero las vueltas de la vida llevan a esto. No es mucho para dividir, en una conversación nos poníamos de acuerdo”.

Aunque evitó entrar en detalles sobre lo que deben dividir, dejó claro que estaba dispuesto a dialogar: “De lo que hay para dividir no voy a hablar porque no corresponde, es algo íntimo, pero era muy fácil ponerme de acuerdo. Su teléfono estaba bloqueado para mí, hubo muchas personas metidas en el medio, esto fue antes de Milei”.

Marcos también hizo mención a Guillermo Marín, una persona involucrada en la vida de Fátima después de su separación: “Marín fue un accidente en la vida de Fátima. Él aparece por el hecho de que nosotros nos separamos. Si no hubiese sido él, podría haber sido otro quien se hubiese metido”.

En cuanto al juicio, Marcos expresó su sorpresa al enterarse del proceso legal en su contra: “Yo me acabo de enterar de que estamos en juicio por ustedes. Llamé a mi abogado a ver si era verdad, no estaba notificado. La demanda sí, pero de la demanda al juicio hay un trecho largo”.

Finalmente, el productor dejó en claro que su prioridad no es el juicio, sino la relación que tuvo con Fátima: “No es mi prioridad el juicio. Fátima es una persona que amé mucho y no me gustó cómo se terminó ese romance”.

Fuente: Infobae