Los opositores a Maduro asilados por Argentina se apoyan en el Gobierno para resistir

Tras esa decisión del régimen, la escalada con Milei siguió en ascenso. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, proclamó ayer a Maduro como presidente reelecto. El Gobierno argentino y Milei salieron a desconocer ese acto y volvieron a hablar de “fraude”. Como respuesta, las fuerzas de seguridad y armadas del país caribeño comenzaron un asedio frente a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

Es que allí se encuentran asilados seis dirigentes opositores que integran los equipos de campaña de Corina Machado. Tras recibir amenazas de Maduro, el Gobierno de Milei les dio resguardo político en marzo. Llevan seis meses sin poder moverse de la sede diplomática argentina. Desde hace meses, la Cancillería negocia un “salvoconducto” para poder sacar del país a esas personas. Pero el chavismo lo rechazó una y otra vez. El último intento fallido lo hizo Mondino el fin de semana.

Los dirigentes opositores asilados por Argentina son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Por la tarde de ayer, un grupo de oficiales de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) quisieron entrar a la residencia de la Embajada argentina en Caracas. La situación fue denunciada por Urruchurtu en redes sociales y Mondino inició gestiones para impedir que los funcionarios de Maduro ingresaran la sede diplomática.

Según supo Infobae, la jefa de la diplomacia argentina se contactó con su par de Brasil, Mauro Viera, para solicitar una intermediación de Celso Amorín, internacionalista de cabecera de Lula Da Silva que viajó a Caracas como “veedor”, para supervisar las elecciones del domingo. Esas gestiones fueron efectivas y la hostilidad de los oficiales cedió. “Luego de dos intentos fallidos, los funcionarios de cuerpos de seguridad del régimen adscritos al CPNB y al DAET, encapuchados y con armas largas, se retiraron de la residencia de la embajada argentina en Caracas”, informó Urruchurtu desde su cuenta de X.

Desde anoche, por pedido de Machado hubo un cordón humano con venezolanos alrededor de la Embajada de Argentina en Caracas. “La situación en Venezuela se está complicando a una velocidad sorprendente. Los actos de violencia esperemos que no ocurran, pero ya ha habido gente que tira estatus de Chávez y algunos regimientos que no obedecen las órdenes de sus superiores”, sostuvo Diana Mondino anoche, en declaraciones a Jonatan Viale en el canal TN.

“En la Embajada tenemos asilados desde hace seis meses. Son personas que tuvieron que recluirse porque estaban amenazadas. El Gobierno de Maduro no concedió la salida del país, a pesar de que es su obligación otorgar un salvoconducto”, explicó la canciller argentina sobre la realidad de los dirigentes que se resguardan en la sede diplomática que tiene Buenos Aires en Venezuela. “Han estado en la Embajada en una situación precaria, pero seguros. Si hubiera algún atisbo de querer entrar en la Embajada, sería una afrenta contra nuestro país y estaríamos diciendo que no se respeta ninguna de las normas internacionales. Francamente, no creo que vaya a pasar”, aseguró Mondino.

En tanto que desde Argentina, el comando político que responde a Corina Machado se organiza para resistir al régimen de Maduro. Durante todo el domingo, Elisa Trotta, ex canciller de Juan Guaidó, lideró un centro de cómputos ubicado a pocas cuadras de la Embajada de Argentina en Buenos Aires. Por allí desfilaron dirigentes argentinos que respaldan a la oposición venezolana, como los diputados del PRO Damián Arabia, Alejandro Bongiovanni y Sabrina Ajmechet, la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, el ex senador radical, Luis Naidenoff, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

En tanto que Adriana Flores Márquez, Jefa del Comando de Corina Machado en Argentina, lideró la masiva movilización de venezolanos que concentró el domingo durante todo el día frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires.

Cabe recordar que en Argentina viven cerca de 250.000 venezolanos que se exiliaron del régimen. Sobre ese total, apenas hubo 2.600 habilitados para votar en las elecciones. Sólo 1.500 se acercaron a sufragar. Sobre esa cantidad, el 94% votó por Edmundo González Urrutia.

