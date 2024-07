Insisten en Diputados con ampliar a siete ministros la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El diputado oficialista Ariel Bermúdez (Creo) ingresó esta semana un proyecto de ley para elevar a siete ministros y el procurador general la integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que hoy está compuesta por seis miembros más el procurador.

La iniciativa cobra estado parlamentario en momentos en que el Poder Ejecutivo entiende necesario renovar el máximo tribunal de justicia y le solicitó el cese de funciones a cuatro de los seis actuales ministros, todos ellos por encima de los 75 años, edad máxima estipulada por la Constitución Nacional para la inamovilidad de los jueces. En Santa Fe, la Constitución establece en 65 años siempre y cuando puedan acceder al beneficio previsional.

Bermúdez indicó a El Litoral que la propuesta no fue consultada con el Poder Ejecutivo y que en los hechos su proyecto repite otro ingresado años atrás y que no tuvo tratamiento parlamentario. Bermúdez es un diputado rosarino que responde al espacio político que lidera el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin.

Tres artículos contiene la iniciativa: la modificación de la Ley N ° 10.160, orgánica del Poder Judicial, para llevar a siete ministro y el procurador la integración del cuerpo; facultar al gobernador a un proponer un nombramiento con arreglo al procedimiento establecido por el vigente decreto N° 0018/2007 dictado por el ex gobernador Hermes Binner para establecer un procedimiento de selección para esos cargos tomando como antecedente el Decreto Nº 222/03 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional; y por último, definiendo que la composición de la Corte de siete miembros "no podrá ser alterada sino es por medio de una convención provincial constituyente".

Bermúdez ingresa a debate este proyecto y en el Poder Ejecutivo hay miradas encontradas sobre si es necesario o no ampliar la Corte. Es más, según consultas de El Litoral, el tema aún no fue resuelto. Lo que sí está definida es la necesidad de producir un cambio en la cabeza del Poder Judicial que -entienden- deberá llevar a una mayor eficiencia de la justicia santafesina.

El ministro rosarino Mario Netri ya comunicó la decisión de dejar su silla el 31 de octubre del corriente año. El Litoral informó semanas atrás de una reunión de dos integrantes del Poder Ejecutivo y dos legisladores con los ministros Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi a quienes les pidieron la renuncia. La semana pasada, tras la feria judicial, también hubo una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y el ministro santafesino Eduardo Spuler quien se reincorporó al Palacio de Tribunales después de varias semanas que lo tuvo ausente por un problema de salud. Las respuestas de los últimos tres ministros aún no se conocen oficialmente.

El proyecto de Bermúdez responde a la lógica de no dilatar causas. "Se ha puesto en evidencia que la composición de seis miembros del tribunal supremo provincial conspira, aunque no de manera excluyente, contra la celeridad en la deliberación y toma de decisiones por parte de los jueces supremos, al generar en casos controversiales una deliberación que conduce hacia un empate en función de una integración con número par".

Pone como ejemplo lo ocurrido años atrás sobre el debate de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Descanso Dominical donde el empate 3 a 3 "obligó a la Corte a convocar a una audiencia para sortear el avocamiento de un Juez de Cámara a los fines de permitir el desempate, lo que provoca innecesarias dilaciones en asuntos que requieren pronunciamos expeditivos. Al mismo tiempo, no está claro que la audiencia de sorteo, determinados supuestos, no pueda incluso llegar el resolver el callejón sin salida propio de la composición par de la Corte".

En nuestro país la Corte Suprema de Justicia de la Nación se compone actualmente con cinco integrantes y en la historia hubo etapas con 5, 7 y 9 integrantes. En las provincias argentinas las composiciones de los tribunales superiores preservan una integración con número impar. Es el caso de Chubut (7 miembros); Córdoba (siete vocales); Entre Ríos (tres salas con tres miembros cada una); La Rioja (5 miembros como mínimo); Neuquén (S miembros); Ria Negro (5 vocales); Salta (7 miembros); San Juan (5 miembros); Tierra del Fuego (3 miembros); Tucumán (5 vocales); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5 miembros).

El autor también cita casos a nivel internacional donde buena parte de los tribunales supremos también preservan una composición impar: es el caso de la la Corte Suprema de los Estados Unidos (9 miembros); Brasil (11); Colombia (23 integrantes divididos en 4 salas); Chile (21 vocales divididos en 3 salas); España tiene un tribunal constitucional de 12 miembros que sin embargo se dividen en 2 salas que a su vez se dividen en dos secciones de 3 magistrados cada una; Japón (15 jueces); Canadá (9 vocales); y México (11 vocales).

"La experiencia de otras provincias, de la propia CSJN y en el plano internacional, nos indica que las composiciones de los tribunales superiores privilegia un número impar siendo ello una condición de posibilidad para facilitar la toma de decisiones sin caer en situaciones de empate que dilaten las resolución de problemas de alto impacto institucional, político y social para nuestra provincia", afirmó Bermúdez.

La agenda de audiencias penales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso la habilitación de un nuevo mecanismo de visualización y actualización del "Calendario de agenda penal diario", disponible ya de manera abierta y sin limitaciones en el sitio web oficial Calendario de Audiencias Penales.

La resolución de la Corte responde a nuevas disposiciones legales que modificaron el Código Procesal Penal en orden a garantizar y promover de manera activa, la publicidad de las audiencias penales bajo nuevos estándares de difusión.

La información referente a dichas audiencias se encuentra disponible en el sitio web oficial en el pestaña de Información General. Allí, se puede encontrar todo el agendamiento diario que producen las Oficinas de Gestión Judicial de todo el mapa judicial santafesino. Horario, sala, causa, jueces y partes intervinientes con el respectivo estado de la audiencia: en horario, realizada, demorada, y/o suspendida.

Las Oficinas de Gestión Judicial son las encargadas de ingresar, modificar, reemplazar y actualizar la información y los estados de las audiencias penales. Dicha información también se encuentra disponible en los distintos edificios judiciales donde funcionan Oficinas de Gestión Judicial, mediante su exhibición en pantallas digitales ubicadas estratégicamente en los pasillos o lugares de acceso público.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.COM