Revelan quién es la mujer con la que Gerard Piqué habría tenido un romance

Los rumores de infidelidad dentro de la pareja de Gerard Piqué y Clara Chía Marti se hacen cada vez más fuertes. Según revelaron en las últimas horas, el ex futbolista habría engañado a su novia con Marie Claire Harp, una conductora y abogada de 30 años,

Durante el último fin de semana comenzaron a circular los primeros rumores que aseguraban que el español habría tenido un romance con una conocida venezolana. La información la dio el periodista Eduardo Carrillo en el programa "De primera mano".



Según detalló el periodista, el primer encuentro entre Marie Claire Harp y Gerard Piqué se dio durante un viaje del padre de los hijos de Shakira a México, en el que se encontraba intentado generar unas negociaciones para su proyecto Kings League.



La conductora y abogada venezolana trabaja actualmente en dicho país ya que conduce el programa "La casa de los famosos, México". Los rumores fueron tan fuertes que incluso ella tuvo que salir a aclarar cuál era su situación sentimental actual.

Con respecto a su vínculo con Gerard Piqué, Marie Claire Harp dijo en el programa "Venga la Alegría": "¡No sé, no sé, no sé! Yo me enteré por algunas amistades, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Solo en un evento hace tiempo, pero ni siquiera nos estrechamos la mano".

Además, aseguró ser una gran fanática de Shakira y juró que jamás podría estar con el ex de su ídola por un tema de "empatía". "Yo soy Team Shakira 100 por ciento. No quiero que me salpiqué. Yo como fanática de Shakira, no le haría eso a mi Shaki, por ahí no van mis tiros muchachos", señaló la modelo.

"Él está con Clara Chía muy feliz, yo estoy muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento", cerró Marie Claire Harp en su declaración, luego de que le preguntaran cuál era su relación con el ex futbolista español quien continúa en pareja, al menos por el momento.

