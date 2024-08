En La Libertad Avanza fueron contundentes con Milei por la designación de Lijo: «Desde su entorno lo están perjudicando»

En una entrevista concedida a CNN Radio, el senador nacional Francisco Paoltroni, representante de La Libertad Avanza (LLA), expresó fuertes críticas hacia el entorno del presidente Javier Milei, sugiriendo que algunos de sus colaboradores están actuando en detrimento del mandatario.

Durante el programa La Mañana de CNN, Paoltroni aclaró su postura afirmando: “Yo dije que no soy un obsecuente ni lo voy a ser nunca y al entorno no le gusta”. El senador señaló específicamente la propuesta de designar al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, calificándola como inapropiada. “Cómo van a proponer al juez Lijo que es el más impresentable para la Corte Suprema”, manifestó con contundencia.

Paoltroni reiteró sus críticas subrayando que “sin dudas hay en el entorno del presidente que juega negativamente y lo está perjudicando”. Insistió en que alguien en el círculo íntimo de Milei está asesorando mal al presidente. “Indudablemente hay alguien en el entorno del presidente que lo asesoró mal”, insistió.

En cuanto a la situación económica, el senador de La Libertad Avanza enfatizó la importancia de generar confianza para lograr una recuperación sólida. “La recuperación económica viene de la mano de generación de confianza y cuando proponés a Lijo va en contra de todo eso. Te matás para aprobar la Ley Bases y después lo proponés para la Corte Suprema”, expresó. Paoltroni no ocultó su preocupación y advirtió: “No me callo y estoy convencido de que esto le hace daño al presidente”, aunque aclaró: “No quiero que fracase mi presidente ni las ideas de la libertad”.

El caso Venezuela

En otro segmento de la entrevista, Francisco Paoltroni relató su reciente experiencia en Venezuela, donde se le impidió el ingreso al país. “La realidad es que esperábamos que pudiera pasar y que me pusieran de nuevo en el vuelo que había ido. Fui como turista porque sabía que los pasaportes oficiales también los estaban reportando. Me rodearon 7 uniformados y me llevaron a la puerta de embarque”, narró.

El senador de La Libertad Avanza comparó la situación con lo vivido en Formosa durante la pandemia, señalando la falta de justicia y arbitrariedad. “Sentí lo mismo que se sintió en Formosa durante la pandemia. La falta de justicia y arbitrariedad”, comentó.

Paoltroni también criticó la situación política en Venezuela y la inacción del kirchnerismo al respecto. “Dejó de ser una democracia republicana. Llegan al poder disfrazados de demócratas y se convierten en tiranos. Es una vergüenza y una aberración que el kirchnerismo no se haya manifestado aún. Alberto Fernández decía que Formosa era una provincia modelo”, concluyó, añadiendo: “Nos llevaban a la Maduro de Venezuela”.

Con información de www.elintransigente.com