Gisela Scaglia copa con su tribu la delegación de Santa Fe para la asunción de Mauricio Macri

Si bien la interna del PRO de Santa Fe terminó hace unos meses cuando la vicegobernadora Gisela Scaglia se impuso como presidenta provincial, las rencillas con el angelinismo continúan hasta en los pequeños gestos. La lista de invitados a la asunción de Mauricio Macri en el PRO nacional es un claro ejemplo del tironeo.

Como contó Letra P, Federico Angelini fue el armador de Macri en Santa Fe durante años, pero en el último tiempo quedó en el medio de la disputa del expresidente con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por las diferencias en el vínculo político con La Libertad Avanza. Si bien la adhesión de Angelini a Macri parece irrevocable, hoy trabaja en el ministerio con Pato y está obligado a preservar las formas. De hecho, la reemplazó cuando ella tomó licencia en la presidencia del PRO. Todo este juego de posicionamientos lo dejó, como a su espacio, en un lugar incómodo.



La lista de Gisela Scaglia

Como actualmente es Scaglia la que mantiene la cercanía con Macri y de alguna forma empieza a moverse como presidenta por más que asuma recién en octubre, la vicegobernadora avanzó con la invitación de la tropa santafesina que irá al Arenas Studios este jueves 1° de agosto para aclamar al expresidente. No sólo será una ceremonia de asunción del expresidente, sino el festejo de haberse impuesto sobre Bullrich. Scaglia no perdió oportunidad para ganar protagonismo en el ámbito nacional.

Desde el martes el equipo de la vicegobernadora armó un listado de funcionarios, intendentes, dirigentes en general y con cargos legislativos del macrismo integrados a Unidos para llenar la combi. A partir de allí se sumergió en el tironeo por los cupos que habilitan desde Buenos Aires para el acto con la venia del Secretario General del PRO, Facundo Carletti. No menos de 50 santafesinos dirán presente, toda una movida de la que sacan pecho.

La otra lista

Como la tensión reina en los diferentes encuentros entre las tribus, este no podía ser la excepción. El actual presidente del PRO, Cristian Cunha, también envió la invitación a concejales y presidentes comunales e intendentes. Algunos dieron el presente en esa lista, otros especularon y lo dieron en la de la vicegobernadora.

En el sector de Angelini le restan importancia a la cantidad de adhesiones y entienden que es hora de terminar con las diferencias. “Ya fue la interna, no suma”. Quizás en ese punto se pueda definir el futuro del PRO Santa Fe: seguir marcando diferencias o bajar los decibeles. La señal a imitar podría -o debería- llegar desde arriba con Bullrich y el propio Macri. Lo cierto que la postal del jueves será tomada para seguir con los posicionamientos internos.

CON INFORMACION DE LETRA P.