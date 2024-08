El secreto de Patricio Giménez, el hermano de Susana, para estar más saludable: "Lo dejé y estoy bárbaro"

Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, participó de una entrevista a corazón abierto en el programa uruguayo "Algo Contigo", donde asistió con su perra Rumba, y habló de su vida actual.

El cantante vive en dicho país hace años, donde realiza shows y está más que tranquilo. "Vivo con mucha paz, disfruto hacer notas en Uruguay, voy a hacer cuatro fechas", contó al conductor. Luego pasará por Europa con su música. Lo importante de la entrevista fue que Patricio Giménez confesó una decisión muy personal, y es que desde hace 8 años no toma alcohol y se siente muy saludable. "No tomé más y bajé un montón de peso, bárbaro, súper bien. Brindo con agua”, reveló.



El hermano de Su, contó también qué es lo que más extraña de nuestro país: "Extraño Villa La Ñata, que es un lugar donde yo me iba con mi botecito, la oficina, los árboles. El Delta. Lo que no me gustan a mí son las capitales, valoro mucho la tranquilidad. Me he planteado muchas cosas fuera del sistema. Vi que a veces corremos atrás de una zanahoria que a veces nos imponen, como ’tenés que tener tu casa, tenés que tener tal cosa’, y yo me empecé a plantear todas esas cosas, porque de repente una casa te ata y yo en mi caso, por ejemplo, me vine a vivir a Punta del Este y por ahí después me quiero ir a vivir a España y me voy".

Luego hizo una reflexión sobre su carrera y su persona. "A veces preguntás por alguien y te dicen que es el gerente de tal banco, y vos no sos el gerente, vos sos una persona. Nos empezamos a identificar con el cargo, a qué colegio van mis hijos, a qué club voy, y todo eso es una cosa que terminás diciendo ‘yo soy tal’, en vez de sentarte a reflexionar y ver quién sos, y es más simple", sostuvo.

Y agregó: "Entonces, cuando te ponés en otro lugar y decís que sos más simple y no todo aquello, empezás a ver si realmente vos lo que necesitás para se feliz es el cargo, los colegios, y toda la impronta para que el vecino vea tu pasto un poco más verde".

Fuente: Pronto