Luis Juez destacó el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei: «En un país de miserables es todo un gesto político»

Luis Juez celebró la exposición de Mauricio Macri en el relanzamiento del PRO de este jueves. El senador nacional, pese a manifestar que no forma parte del partido, destacó el gesto que tuvo el ex Presidente con el actual mandatario. En la misma línea, el cordobés señaló que aún no es necesario imaginar una posible alianza con La Libertad Avanza de cara al 2025.

El excandidato a gobernador de Córdoba sostuvo que no es oficialista y colaborará en lo que observe como útil: «Ahora va a venir el pliego de Lijo y lo voy a votar en contra. Al Presidente le dije que, cuando lo acompañe, no me ponga en la banda de los seca nuca. Y, cuando le vote en contra, no me trate como una rata inmunda porque nuestra tarea es mejorar», destacó en LN+.

Por otra parte, Luis Juez resaltó la figura de Mauricio Macri por el acompañamiento que le está haciendo a Javier Milei: «Es valioso porque es un ex Presidente que te viene a decir «mira, yo por acá fui y rompí el tren delantero. La verdad tendría que haber ido por este camino y el que maneja sos vos». Cada vez que he hablado lo veo muy generoso. El tipo tiene ganas de colaborar y acompañar», aseveró.

El exmandatario, en el relanzamiento del PRO, confesó no estar convencido con el «entorno» del libertario. Al respecto, Luis Juez dio su parecer: «No está mal que alguien que ha transitado este camino con acierto y con errores quiera colaborar y te quiera acompañar con virtudes y defectos. Es una tarea que enriquece, nadie se tiene que sentir molesto por esto», indicó.

«Nosotros destrozamos la coalición de Juntos por el Cambio porque algunos creían que constituir una coalición era solamente armar una lista de unidad. Fuimos más juntos que cambio. La oportunidad del 2021, que fue arrolladora, la destrozamos», añadió haciendo una fuerte autocrítica por el manejo de la coalición durante la campaña electoral del 2023.

Ante los tironeos sobre la confluencia entre el PRO y La Libertad Avanza, Luis Juez no se quiso aventurar a dar un diagnóstico a más de un año de llevarse a cabo las elecciones legislativas: «Después veremos si vamos juntos. Se puede transitar el mismo camino sin ir a cococho. No necesitamos estar amontonados, hay tiempo. Hoy a la gente no le importa eso», explicó.

«Mientras nosotros acompañemos y tengamos la actitud valerosa de un ex Presidente que diga «lo que hizo este tipo es maravilloso, no lo hizo nadie». En un país de miserables es todo un gesto político«, concluyó el senador por la provincia de Córdoba.

