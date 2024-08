Desorganizados y con charlas reservadas, en UxP siguen los movimientos de Maduro

El jueves 25 de julio, horas antes de las elecciones en Venezuela, Sergio Massa ya había comenzado a hablar con distintos dirigentes del exterior. Las conversaciones giraban en torno a cómo se desarrollaría el escenario ante una posible derrota de Nicolás Maduro, pero en ninguna de las predicciones se llegó a evaluar lo que terminó sucediendo: que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciaría la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar las actas y que una semana después no aparecieran. Cristina Kirchner no se quedó quieta y viajó el jueves a México desde donde hablará, pero también mantendrá reuniones en las que lo que sucede por estas horas en ese país será tema central. Y Alberto Fernández también hizo lo suyo. Aunque Unión por la Patria no pudo mostrar una posición pública unificada, desordenados, sus dirigentes siguieron y siguen los pasos del gobierno bolivariano con cada vez más críticas.

Las conversaciones de Massa fueron con el asesor de la Casa Blanca, Juan González; con Lula da Silva (presidente de Brasil); y con el jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader, entre otros. Estas charlas hicieron que recién el miércoles el Frente Renovador se pronunciara públicamente. ¿Por qué? porque Nicolás Maduro les prometía a estos dirigentes que publicaría las actas. Cuando el martes a la noche la documentación no apareció, el ex candidato a presidente de UxP se comunicó con ellos y les avisó que marcaría una postura pública. “Maduro logró que se levantaran sanciones económicas con el compromiso de un proceso electoral limpio y aceptar los resultados. Y eso no estaría pasando”, dijo Massa para anunciar que su espacio marcaría las mismas críticas que el tigrense viene marcando año tras año.

“Desde 2013, el líder de nuestro espacio político, Sergio Massa, viene sosteniendo públicamente que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores impidiéndoles presentarse a elecciones, que obstaculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes no puede ser considerado verdaderamente democrático”, dice el comunicado del Frente Renovador en el que se instó “al gobierno de Venezuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación”.

La participación de Cristina Kirchner en el curso “Realidad política y electoral de América Latina” se planificó dos meses atrás. Aunque también el cronograma electoral en la república bolivariana estaba definido, Cristina Kirchner no creyó que una semana después de los comicios no hubiera evidencias del resultado electoral. Su visita se extenderá hasta el miércoles e incluirá un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo, cuando cierre el curso internacional y hable de los comicios en los que Maduro se proclamó ganador estará acompañada por los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti; y las intendentas Mariel Fernández (Moreno) y Mayra Mendoza (Quilmes).

También Alberto Fernández mantuvo diálogos con líderes internacionales. Habló con el presidente de Brasil cuando el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara como veedor después de decir que se debía respetar el resultado. Después siguió el proceso con su enviado a este país, Celso Amorim. “A esta altura hay que pensar que las actas no existen. Maduro dice que el problema es que hackearon el sistema desde Macedonia y por eso no las tiene. Pero si fuera así, ¿cómo sabe que ganó? Quedaron atrapados en sus propias mentiras”, son las palabras que transmite el expresidente argentino.

Más allá de estos movimientos, la desorganización de Unión por la Patria llevó a que en estos días no pudiera haber un comunicado conjunto. El peronismo está al mando de cinco vicepresidentes que no logran ni siquiera avanzar en el cronograma electoral del partido.

El único documento institucional y que aglutinó a todos los sectores fue el comunicado del bloque de Diputados. El oficialismo y los aliados se preparaban para marcar la complicidad del peronismo al gobierno de Maduro en la Comisión de Asuntos Exteriores que preside Fernando Iglesias, pero los diputados por iniciativa de Santiago Cafiero pudieron consensuar un duro texto en el que exigieron que se muestren las actas y pidieron que tras la violenta represión a los manifestantes opositores instó a las Fuerzas de Seguridad a “actuar de acuerdo a los estándares del derecho internacional”. Estuvieron de acuerdo los diputados kirchneristas, los del Frente Renovador, los peronistas del interior y los del territorio bonaerense.

“La oposición estaba esperando que salgamos a reconocer el triunfo de Maduro, algo que nunca nadie pensó en hacer, pero nuestras propias internas nos llevan a ni siquiera poder dialogar para consensuar posiciones en temas claves”, admitieron en un peronismo que está lejos de volver a organizarse.

