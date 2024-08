Guillermo Francos le salió al cruce a Mauricio Macri: «El presidente es quien toma las decisiones»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le salió al cruce al ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones contra el «entorno» de Javier Milei durante el acto de relanzamiento del PRO, en el barrio porteño de La Boca. Sobre esto, la mano derecha del jefe de Estado subrayó que no son los demás quienes toman las decisiones, sino el propio mandatario.

«Él (Macri) utiliza la palabra entorno y eso, a veces, se lee como algo negativo. El presidente es quien toma las decisiones, no es ningún entorno. Además, todo el mundo conoce la personalidad de Milei, de modo que no hay ninguna decisión que él quiera tomar que sea limitada por su entorno», dijo Guillermo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

«Yo veo que hay una intención de Macri de colaborar con nuestro presidente y me parece bien. Es bueno para la democracia y para nuestro Gobierno. A veces, es una cuestión de visiones», evaluó el jefe de Gabinete con respecto al trabajo en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Estoy convencido de que el presidente está abierto a escuchar otras propuestas que hay para tenerlas en cuenta, teniendo en claro de que este es el gobierno del presidente Milei. Él personalmente es el que decide cómo integra sus equipos y su gabinete”, amplió el funcionario.

El día viernes, Guillermo Francos se desentendió de los cuestionamientos que Mauricio Macri dirigió, argumentando que, aunque el presidente “tiene un grupo de dirigentes cercanos”, llamarlos así “sugiere que lo rodean y le impiden ser objetivo”. “No creo que sea el caso. Son visiones. Lo mismo podría decirse de su gobierno, que tuvo funcionarios que no funcionaron, pero su contribución fue importante”, reflexionó.

Las críticas de Macri al «entorno»

Durante el acto de relanzamiento de Pro en La Boca el pasado jueves, Macri señaló que el PRO pudo ayudar el Gobierno «a pesar del entorno» del presidente. El titular del partido amarillo contempló que “el presidente Milei tiene claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y corajes”. No obstante, le achacó que “sigue teniendo pendiente la construcción de un equipo”. “Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, es una condición necesaria pero no suficiente”, puntualizó.

“El Presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto que tengo con él, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, manifestó Macri. En esta línea, ahondó: “Se lo dije de una forma un poquito más directa. Pero sí le sugerí, bien de ingeniero, que vayamos de menor a mayor, ofreciéndole nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana convicción de ayudar. Nuestra vocación es ayudar a que el cambio se haga realidad”, aseguró.

Este sábado, Mauricio Macri habló de Karina Milei y Santiago Caputo en Radio Mitre: el titular del PRO dio detalles de su vínculo con «El Jefe» Karina Milei y Santiago Caputo: «A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía».

Con información de www.elintransigente.com