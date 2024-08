Christian Sancho recordó la difícil infancia que tuvo tras sufrir un accidente: “Tenía obesidad, era tartamudo y me enseñaron a correr”

Durante la última emisión de Almorzando con Juana, Christian Sancho estuvo como invitado y allí habló de su presente sentimental y profesional, pero también dio detalles de su infancia, en la cual atravesó momentos difíciles.

Luego de que Camila Deniz hablara de su tratamiento para bajar de peso en Cuestión de peso, Christian Sancho se animó a contar su experiencia personal: “Entiendo lo que dice porque yo tenía obesidad cuando era chico”.



“A los 3 años tuve un accidente que no podía hacer deporte, no podía hiperventilar, entonces hasta los 11 años no pude hacer nada. No soy la persona que todos imaginan, que era un chico fibroso”, explicó con sinceridad.

"Empecé a correr a los 11 años, me enseñaron. Vos ves fotos mías y ves el trabajo que han tenido en la contención que tuve. Siento que hay que tener mucha inteligencia emocional a partir de la gente que te cuida porque son los principales”.

“Es muy importante lo que hace Cuestión de Peso, me parece que ese es el foco, la salud y no la estética. Vivimos en un país que es muy estético y lamentablemente se mira siempre el resultado y no el proceso y la búsqueda”.

Sobre lo que le ocurrió de chico, el modelo comentó: “El accidente me había dejado, más allá de la obesidad, una tartamudez. Me caí de arriba de un escalón muy alto, me di de cabeza, convulsioné y estuve internado 15 días”.

Además, Sancho siguió: “Me salvaron la vida los médicos, los psicólogos y mis viejos. Fue muy importante lo que sucedió con mis viejos porque tuvieron una capacidad emocional muy grande en ese momento, en el año 78 no había tantas herramientas como ahora”.



El artista recordó que a sus 11 años comenzó a jugar al rugby: “Me enseñaron a correr porque los chicos se burlaban, se reían y cuando uno se pone muy nervioso se pone a tartamudear y no podés hablar directamente, sos un chico en soledad, con mucha angustia”

