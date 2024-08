Maximiliano Pullaro y una Corte Suprema a tiro de decreto

A pesar de que cuatro integrantes de la Corte Suprema resisten, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con su plan de reforma y no se altera con el paso del tiempo sin bajas en el tribunal. Si los cortesanos declinan su invitación al retiro, el mandatario de Santa Fe tiene a mano una última carta.

“Están a tiro de decreto”, avisa un alto funcionario de la Casa Gris ante la consulta de Letra P. En criollo: si María Angélica Gastaldi, Mario Netri, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, mayores de 75 años,no dan un paso al costado por las buenas, Pullaro no descarta que tengan que hacerlo por las malas.

Para el gobierno, la estrategia y la praxis política para vencer en la batalla es acertada y se mantiene en lo planeado. “Los tiempos están bien”, confía la misma fuente, del entorno chico del gobernador.



Los mosqueteros de Maximiliano Pullaro para la reforma

Para renovar la Corte, como contó Letra P hace unos días, el gobernador dispone de un grupo de célebres operadores, hoy funcionarios y líderes partidarios, para convencer a los jueces de la importancia de una retirada.

No obstante, el gobierno choca con la intención cada vez más inquebrantable del máximo tribunal provincial de mantenerse en sus sillones, aún cuando la edad los invite a correrse y jubilarse. Como si la intención de Pullaro les hubiera dado un soplo de aire fresco para sostener la poltrona. A nadie le gusta que lo arreen, parecen decir los tres hombres y la mujer mayores de 75 en la Corte.

El gobierno y Pullaro no les escapan a los frentes de tormenta y, desde el vamos, el gobernador dijo que aspiraba a una justicia “eficiente”. En sus cánones, no hay lugar para la composición actual de la Corte. Como aclara uno de sus laderos: “saben que están en falta”.

Lograr el cometido ambicioso, como se ve, no es sencillo. En el mundo de las estrategias, Pullaro tiene en la reforma previsional el artilugio para presionar a los jueces. Si los cortesanos se jubilasen antes de la promulgación del proyecto de ley que pronto debatirá la Legislatura se irán a la casa con un aporte mensual, significativamente mayor al que recibirán si, en cambio, la dejan pasar. “Un 40 por ciento de diferencia”, apuntan.

La Corte Suprema no afloja

Es tentador, pero luego de que el gobierno filtrara esa opción, sólo se bajó Mario Netri, quien avisó que se retira a fin de año. En el medio, los mosqueteros hicieron su trabajo para convencerlo, a él y a sus familiares. El resto se mantiene estoico. Daniel Erbetta, el único juez menor de 75, la ve pasar.

Si los cortesanos se mantienen firmes, la postura del Ejecutivo santafesino es clara: “no cumplen con la ley”. Y como le reveló a Letra P un funcionario de primera línea, el gobernador no descarta que –llegado el caso– haya que apelar a un decreto para correrlos del máximo tribunal. Sería inédito y podría detonar una respuesta dura del Poder Judicial, pero Pullaro está dispuesto a dar la batalla.

Las batallas de Unidos para Cambiar Santa Fe

Además, es momento para darlas. Unidos para Cambiar Santa Fe tiene un segundo semestre de alto voltaje político, de la mano de tres posibles reformas: la previsional, la de la Corte y la constitucional. Si lo logra en tan poco tiempo, Pullaro le habrá dado una vuelta de rosca grande a la composición y morfología del poder en la provincia.

Como Pullaro piensa separar el calendario electoral provincial del nacional en 2025, en Santa Fe se aventura que habrá un cierre de listas para las legislativas locales en febrero, o en marzo a más tardar. El año para las reformas es este. Atrasar y demorar debates sensibles y mezclarlos con el lenguaje electoral, dicen en la Casa Gris, no es negocio para el gobierno, para el gobernador y tampoco para el frente Unidos.

con informacion de LETRAP.