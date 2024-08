Nuevos chats de Alberto Fernández: su reacción ante la denuncia del Gobierno sobre los seguros y el interés por una póliza

El teléfono de Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, también aportó mensajes del ex presidente Alberto Fernández. La sábana arranca en 2020, apenas había asumido el gobierno del Frente de Todos, y llega hasta marzo de este año. Los mensajes revelan la reacción del ex presidente cuando estalló el escándalo. Hay preguntas y afirmaciones sobre empresas de seguros y determinadas pólizas.

El 25 de febrero de este año, a la 1:28 de la madrugada, Alberto Fernández se comunicó a Pagliano por WhatsApp. Quería saber más detalles de lo que había contado el día anterior el periodista Ricardo Roa en el diario Clarín en el artículo que destapó el escándalo. “Mañana cuando te levantes me podes explicar con algo escrito que me pases por aquí de qué está hablando Roa. No entiendo nada de lo que dice. Entiendo que es una nueva operación de desprestigio pero lo mejor es contestar y no quedarse callado”, lanzó.

Ocho horas después, Pagliano respondió con un extenso audio hablando de la póliza de la ANSES: “Esa era una póliza que tuvo Nación cuando yo no estaba. Dio perdida. Entonces se fue, no hicieron más póliza, la auto aseguraron. Después volvieron con el mismo precio, le dijimos que no porque daba pérdida. De ahí, después aparece. Se hace una nueva póliza para todos los créditos, que es una póliza de saldo deudor, como cualquier saldo deudor, como la de los bancos y como era enorme el ANSES armó un coaseguro, que es lícito, está dentro de la ley”.

En esa póliza de la ANSES, por el volumen del riesgo asegurado, aparecieron cuatro empresas privadas como coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes. En un comienzo, también estaba Boston Seguros.

Alberto Fernández presumía que el escándalo iba a escalar y necesitaba más información para salir a responder en público. “Te pido que te sientes y escribas de un modo claro qué fue lo que ocurrió”, le reclamó a Pagliano. Menos de dos horas después, su amigo contestó con un extenso documento con detalles del decreto 823/21, que obligó a todos los organismos a contratar con Nación Seguros, y sobre la póliza de ANSES.

AF: Quiénes son los coaseguradores, lo definió ANSES? Quienes fueron?

AP: Los definió ANSES. Ahora te los paso, no me acuerdo de memoria. 20 Life, 25 Sancor, 25 San Cristobal, 25 Nación, y 5 San German. En la primera anualidad estaba Boston en lugar de San Cristóbal.

AF: Cada empresa acuerda la comisión del productor? Quienes son San German?

AP: Una cia de vida no recuerdo como se llamaba antes

Según la investigación judicial, San German estaba muy vinculada a San Ignacio, otra de las intermediarias en el contrato de la ANSES. De hecho, uno de los dueños de esta última, Diego Rosendi, tenía en su casa al menos dos autos de lujo a nombre de San German: una Range Rover Vogue y un Audi Q7.

“El porcentaje de participación de ‘San German Seguros SA.’ como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez Ercolini en una resolución.

El 29 de febrero, Pagliano y Fernández volvieron a hablar a raíz de una nota que había publicado Infobae, dando cuenta de la denuncia penal del Gobierno por el escándalo. El ex presidente se entusiasma porque la presentación no lo mencionaba: “Hola Alberto. Mira esta nota. El gobierno solo denuncio al tipo de ANSEs que pidió esos broockers. Yo no los conozco. No van ni contra vos ni contra Cleri ni contra mi. van solo contra el. Es un pibe de La Campora (sic)”.

Se refería a Federico D’Angelo Campos, un ex director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), empleado de carrera de ANSES y que ahora es concejal en Quilmes.

En mayo de 2022, D’Angelo Campos mandó una carta, firmada de puño y letra, a Nación Seguros para “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”. La nota fue enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), lo que llamó la atención de los investigadores. Apenas estalló el escándalo, el Gobierno denunció a D’Angelo Campos y lo terminó echando hace un mes.

El 3 de marzo, minutos antes de viajar a México, Alberto Fernández se interesó por el contrato de Gendarmería, que dejó más de 1600 millones en comisiones, y fue gestionado, como revelaron otros chats, por Héctor Martínez Sosa, quien se llegó a sacar una selfie con el entonces jefe de esa fuerza, Andrés Severino.

AF: Solo quería preguntarte si el seguro de gendarmeria venía de antes y si antes no lo tenía Nación quien lo tenia.

AP: Estaba en nacion. Pero ahora pregunto desde cuando

AF: Estoy partiendo a México. Averigua todo. También averigua cuántos productores y asesores trabajan con cuentas públicas. En 9 horas estoy en México.

Pagliano contesta con un extenso audio donde aparece Martínez Sosa: “Escúchame. Hay algo que no lo dije nunca porque no quiero armar más quilombo, pero en Nación no creo. A Martínez Sosa cuando yo llegué no lo quería nadie. Este. Pero había otros. Y había una figura, que yo me costó dos años de hacerla desaparecer porque no me daban pelota y era y la escondían, que se llamaba Master. Con máster metían ahí los que dicen que cobran cero comisión y no aparecía en el frente de póliza y le pagaban. Este. Y en alguna creo que estaba Martínez Sosa también ahí. Pero te lo digo a vos, no sé si eso vale la pena armar más quilombo porque, pero bue. Cuando hablan de cero comisión, ¿Quién no va a cobrar por su laburo?”.

La conversación avanza y vuelven a referirse al decreto 823. Pagliano destaca que las comisiones habían sido fijadas en un máximo del 10% por una resolución del directorio de Nación Seguros. “(...) Pero si el organismo pedía tener un asesor productor, porque a veces no tienen oficina de seguros y querían tener un asesor productor, lo nombraban y se le pagaba tope 10 %. Así funcionaba. No es un intermediario que viene a hacer negocios valijeando. Era un tipo que lo que lo necesitaban por eso”.

Pagliano en todo momento busca defender su gestión al frente de Nación Seguros. El diálogo se interrumpe el 4 de marzo.

Gestiones para el broker Martínez Sosa y regalos en la quinta de Olivos

Los chats de Alberto Fernández con la secretaria María Cantero, revelados este domingo por Infobae, revelan que se involucró en los negocios de Héctor Martínez Sosa, a quien recibía en secreto en la quinta de Olivos. El ex presidente lo había negado.

Alberto Fernández: Todo bien

MC: Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic).

La respuesta de Alberto Fernández son tres palabras: “Ya me ocupo”.

El día que lo ungió Cristina Kirchner

El 18 de mayo de 2019 Cristina Kirchner sorprendió con la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente del Frente de Todos. La noticia generó un intercambio irónico con su histórica secretaria.

MC: Jefe te volviste loco. 25 años te cuide para esto?. Supongo que a partir de ahora no me vas a contestar mas. Un clásico

AF: Deja de protestar !!!

AC: No te voto. Y conmigo comportate yo soy Coto. A vos te conozco. Hecky está Feliz

AF: Vamos a volver

