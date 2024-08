Rechazo de la gente al aumento de la Tasa Municipal y sobre llovido mojado: Viotti contrata a Piñón Fijo

El rechazo es unánime, los bolsillos no soportan más y no hay explicación más sencilla que la que cada rafaelino da a la pregunta del por qué no entienden este nuevo aumento: "No nos alcanza más la plata, no tenemos ya de donde sacar ni que seguir recortando".

La paciencia de la gente tiene un límite y al parecer el mismo está llegando. Sabemos que la situación es por demás apremiante, pero por ahí parece que los que deciden este tipo de cosas, lo hacen sentados desde un confortable y mullido sillón y no se ponen en la realidad de la gente que ya no puede llegar al día 15 de cada mes. Es necesario replantearse algunas cosas y gobernar pensando en la necesidades de los rafaelinos y no de algún pequeño grupo. Es muy lindo festejar el Día del Niño, pero pagarle una suma muy considerable de dinero a Piñón Fijo, en momentos de "vacas muy flacas", es un poco mucho...

La oposición habla de un monto cercano a los 20 millones de pesos, desde el oficialismo dicen que esa suma no es real pero tampoco aclaran cuánto cobra el payaso cordobés, lo cierto es que nadie dice con precisión qué monto se le paga para el festejo del Día del Niño. Los presidentes vecinales ayer se quejaban en algunos medios por que a ellos no le entregan fondos y se gastan toda la plata en Piñón. "Nunca nos pasó que en el Centro Vecinal no podamos festejar el Día del Niño, no tenemos fondos y no nos quieren dar nada, pero a Piñón le pagan una fortuna cercana a los 20 millones de pesos, me parece una locura y algo tenemos que hacer", nos decía un presidente de la vecinal que pensaba convocar a una reunión en el día de hoy para plantearle a Viotti la inquietud.

Algunos ánimos están bastantes calentitos, quizá demasiado. La gente comenzó a hacerse muchas preguntas y todo indica que se está terminando la luna de miel.

El payaso cordobés siempre en polémica. Ahora en Rafaela se preguntan cuánto cobra para venir al festejo del Día del Niño

El Departamento Ejecutivo deberá actualizar en septiembre la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), según la aplicación de la fórmula polinómica que surge de ponderar los aumentos registrados en los sueldos municipales categoría 15, el precio del gasoil y el índice de precios mayoristas. En este caso, el incremento corresponderá a los indicadores de los meses de febrero, marzo, abril y mayo -es decir que hay un retraso de tres meses-. El valor de la UCM se utiliza para liquidar los distintos tributos municipales, como la Tasa General de Inmuebles.



Desde la Secretaría de Hacienda estiman que desde septiembre la suba, que será la última del año, rondará el 30 por ciento. En este escenario, el bloque de concejales de la oposición adelantó que va a presentar un proyecto para suspender el incremento al afirmar que el Municipio tiene fondos excedentes por “pisar el presupuesto en obras y en la prestación de servicios públicos” y que por el otro lado la crisis económica aprieta el bolsillo de los trabajadores.



Precisamente, el bloque opositor que integran María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Martín Racca advirtieron que a partir de la próxima actualización, el aumento "alcanzaría el 300% anual". "La decisión del Intendente (Leonardo) Viotti de incorporar la actualización tributaria mediante la fórmula polinómica dispara aumentos automáticos" plantearon a la vez que enfatizaron "la necesidad de aliviar la situación impositiva de los rafaelinos". Es por eso que presentarán un proyecto de ordenanza para suspender el nuevo aumento del último cuatrimestre del año "más teniendo en cuenta que la Municipalidad ahorró 2.600 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año".



Los argumentos que esgrimen para solicitar el acompañamiento de sus pares en esta ocasión, es que las actualizaciones de la UCM en enero y mayo permitieron a Viotti aplicar un aumento superior al 210% mientras que en el mismo período la inflación que mide el INDEC alcanzó un número inferior al 80%.

“Este desfasaje entre lo que aumentaron los impuestos y lo que aumentaron los costos, le permitió a la Municipalidad ahorrar en tan solo cuatro meses más de 2.600 millones de pesos, así lo deja en claro los cuadros de ejecución presupuestaria disponibles hasta el momento. Es el monto que se autorizó para la compra directa de vehículos y reequipamiento que solicitaron aplicar hasta mayo del año que viene. Y eso sólo con el aumento de enero, recordemos que en mayo la tasa municipal y todos los impuestos locales sumaron otro 95% más, se duplicaron”, expresó Senn.

Soltermam también hizo hincapié en el aumento del boleto de transporte público. “Es otro golpe más para los trabajadores. No olvidemos que cada modificación de la UCM impacta en todos los impuestos, por ejemplo la tasa de inmuebles que llega a cada hogar rafaelino sin importar la situación que atraviesa la familia”. Recordemos que en el mes de julio el Municipio aumentó la tarifa plana del transporte urbano de $300 a $1.100 y a $1.200 en agosto.



“No sólo miramos lo que sucedió para atrás”, expresó el concejal Racca. “También miramos para adelante. Escuchamos al ministro de economía que nos dice que la inflación se acercará en breve al 0% mensual, el presidente propone quita y baja de impuestos… y esto va totalmente en el camino contrario. No queremos más aumentos hasta que no aparezcan las obras, como la de pavimento que no hay ni noticias”, continuó. En este sentido, los concejales presentaron la semana pasada una minuta de comunicación para conocer el estado de avance administrativo que tiene el plan de pavimentación de 152 cuadras aprobado en 2023 por ordenanza municipal y que aún hoy no se ha iniciado.

“Creemos que es una propuesta que acompañará el oficialismo: es un proyecto coherente que pone como prioridad a la gente. También estamos dispuestos a escuchar alguna contrapropuesta, ellos han vivido en carne propia el reclamo por los aumentos, es imposible acompañar otro más este año ante la situación económica y viendo la solidez financiera que presenta el Municipio, aunque la misma sea a costa de pisar el presupuesto de obras y la prestación de los servicios”, finalizó María Paz Caruso.



En el Ejecutivo tienen otra mirada sobre la recomposición de las finanzas municipales. "Ahora dicen nos sobra la plata pero no dicen que tenemos menos empleados, menos horas extra, menos licencias de larga duración y más eficiencia en el pago bienes y servicios a partir de conseguir mejores precios", replicaron.

El proyecto de ordenanza presentado por la oposición propone en su artículo 1°) "suspender por única vez la actualización cuatrimestral del valor de la Unidad de

Cuenta Municipal (U.C.M.) prevista en el Art. 31º) de la Ordenanza Nº 5.513 para el período septiembre a diciembre del corriente año". Entre los considerandos, señalan que la UCM subió un 212% respecto a diciembre.

Con información de La Opinión