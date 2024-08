«Nunca me lo contó»: la ex ministra de la Mujer habló sobre la denuncia Fabiola Yañez

Elizabeth Gómez Alcorta, ex titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se manifestó en sus redes sociales sobre la reciente acusación de Fabiola Yañez contra el ex presidente, Alberto Fernández, por violencia de género. Gómez Alcorta afirmó no haber recibido ninguna denuncia por parte de la ex primera dama y arremetió contra los medios por «sacarle jugo» al caso.

«Tomo conocimiento de la noticia que Fabiola Yañez sufrió violencia de género por parte del ex presidente, primero me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, especialmente en los ámbitos de poder, donde se refuerza», comenzó la ex ministra.

Señaló además que la ex pareja de Alberto Fernández nunca se pronunció con ella sobre su situación. «Fabiola nunca me comentó eso. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; así como cuando se violaron los derechos de mujeres indígenas, por lo que presenté mi renuncia». Tras defender a Fabiola Yañez, la ex ministra de la Mujer apuntó contra quienes utilizaron la situación para atacar al disuelto Ministerio de la Mujer.

«Es inadmisible que algunos despotriquen contra las políticas de género y que nieguen que hayamos reducido el número de femicidios durante dos años consecutivos, que aplaudan y festejen el cierre del Ministerio de las Mujeres y pretendan que el rol que tenía era de celadora de los comportamientos violentos del presidente y otros funcionarios», comentó enfurecida la ex funcionaria y disparó: «¿Acaso también somos culpables de su violencia?».

Contra las críticas de la sociedad

«El Ministerio de las Mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia física, verbal, económica y sexual a la que somos sometidas todos los días. El Ministerio fue una herramienta institucional para revertir la desigualdad y la violencia», terminó expresando Gómez Alcorta, quien dedicó unas palabras a los medios de comunicación: «Mientras le sacan jugo a la noticia y la difunden antes que la victima decida que hacer, nos siguen matando. Seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas».

Con información de www.elintransigente.com