La reacción del kirchnerismo tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Le creo a ella”

El ex presidente Alberto Fernández fue denunciado ayer por “violencia física” y “terrorismo psicológico” por parte de la ex primera dama Fabiola Yañez. El escándalo tuvo fuertes repercusiones en toda la política y, en particular, en el kirchnerismo, que dejaron traslucir su malestar y desazón con el exmandatario del Frente de Todos.

A tono con la interna a cielo abierto en gran parte de la gestión anterior, las principales dirigentes que rodean a Cristina Kirchner se despegaron del expresidente. “Le creo a ella”, expresó la senadora de Unión por la Patria (UP), Juliana di Tullio, en su cuenta personal de X.

“¿Mi opinión? Siempre, en todos los casos, sin excepción: Le creo a ella. Sin importar ideologías, partidos, amistades, nada. Repito, sin excepciones. Ojalá siempre nos crean y se preocupen cuando denunciamos que nos violentan. Y a los que desmantelaron todas las políticas públicas y programas de prevención y abordaje de la violencia de género y ahora se indignan, una sola palabra: hipócritas”, planteó la senadora Anabel Fernández Sagasti en redes sociales.

La primera referente del kirchnerismo que se pronunció sobre el tema fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. En un llamativo reproche, ligó la denuncia de Fabiola Yañez con la fallida relación política que mantuvo Alberto Fernández con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, expresó Mendoza en declaraciones a CNN Radio, y pidió por la necesidad de un accionar judicial serio, objetivo y desligado de las presiones del establishment.

“La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos”, sostuvo la intendenta quilmeña. Y cerró: “Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”.

“Un psicópata que usó el feminismo”

Con tono de arrepentimiento y de autocrítica, la ex legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, fue una de las dirigentes que se expresó con mayor dureza contra Alberto Fernández por la denuncia de Yañez.

“No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción”, sostuvo la referente, alineada con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, en su cuenta personal de X.

Y finalizó: “Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar”.

Desde el mismo espacio político, y en la misma línea que Ofelia Fernández, también Juan Grabois cuestionó duramente al expresidente y apuntó contra funcionarios que se encargaron de las áreas de género y otros dirigentes del peronismo. En un extenso posteo en su cuenta de X, el dirigente social comenzó con el siguiente comentario: “En términos éticos, rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos, rige el principio de inocencia. En términos políticos, rige el no te hagas el boludo”.

Grabois dijo que no se sorprendió por la denuncia. Reconoció que votó a Alberto Fernández sabiendo que “no era digno de la investidura presidencial”, pero consideró que “lo volvería a votar porque en ese momento era la mejor alternativa posible”.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, -una de las dirigentes que viajó con Cristina Kirchner a México- fue más escueta al expresarse sobre la denuncia de Yañez. “Como en todos los casos, lo importante es acompañar la decisión de la persona que sufre violencia de género. Fabiola contás con mi cariño y apoyo”, sostuvo en su cuenta de X.

“La denuncia a Alberto Fernández nos muestra todo lo que tenemos que seguir trabajando en erradicar la violencia de género en un mundo de hipócritas que se esconden en nuestras luchas para violentar en sus casas. Seguiremos luchando para construir un país sin machos ni fachos”, posteó la ex titular del INADI, Victoria Donda.

La denuncia de Fabiola Yañez fue realizada a través de la plataforma Zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández. Según el relato de la ex primera dama, en el marco de su relación con el exmandatario sufrió “violencia física” y “terrorismo psicológico” de su parte. Y asegura tener fotos, chats y otras pruebas que lo acreditan.

Tras la denuncia, Ercolini dispuso “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada”, además de “prohibir la salida del país” del exmandatario.

Ante la acusación, Alberto Fernández sostuvo que la denuncia es “falsa” y anticipó que presentará ante la Justicia “pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

