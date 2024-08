Piñón Fijo le va a costar a la Municipalidad aproximadamente $4.000.000 por todo concepto

Ante el silencio de las autoridades locales, R24N recurrió en forma directa al círculo que administra al artista cordobés y nos confirmaron que el contrato es por la suma de $2000.000 más el alojamiento y el traslado. A ese monto se le debe sumar el sonido, las luces y todo lo demás que lleva la organización de un evento que seguramente será multitudinario, por lo que se estima que el gasto total que tendrá la Municipalidad será de unos $4.000.000, una cifra, si bien alta y discutible, bastante menor a la que largaron sectores políticos locales tratando de vender "pescado podrido".

El equipo de trabajo de Piñón Fijo nos manifestó que existe malestar en Fabián Alberto Gómez por la controversia que se "armó" en la ciudad y el mismo concretamente es con las autoridades de la Municipalidad que no transparentan los montos que el mismo percibe.

"Yo trabajo con todos los municipios y comunas, me da mucha bronca cuando no quieren transparentar los números, es algo que no comprendo, me pone muy mal y habla también de los que tratan de esconder la realidad".

Transparentado todo, aún sería importante la palabra de alguna autoridad municipal. El silencio no es bueno y las autoridades municipales deben tener bien en claro que son meros inquilinos elegidos por el voto de la gente, en una palabra, empleados y no "patrones" de todos los rafaelinos.