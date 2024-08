Si Viotti no hace algo, Rafaela seguirá llorando más muertos en accidentes de tránsito

En lo que va del 2024, la ciudad de Rafaela ya contabilizó 6 víctimas fatales en accidentes de tránsito, la cifra es alarmante: Un muerto por la inseguridad vial cada 36 días y la Municipalidad y el intendente Viotti que poco y nada hacen: imperdonable.

La situación no da para más, resulta imprescindible que desde la Municipalidad se tomen medidas urgentes, se declarare la emergencia vial y se le den al intendentes todas las herramientas necesarias, que a decir verdad hoy cuenta, para que sin excusas comience de una vez a hacer "algo" para que Rafaela deje de ser una de las ciudades más inseguras en materia vial de la República.

Ya lo dijimos en muchísimas oportunidades que se debe contratar a profesionales, a especialistas en materia de seguridad vial. Resulta insultante que se gasten dineros innecesarios y no se destinen fondos para que la ciudad tenga un plan de seguridad vial serio.

Las muertes van a seguir, no es cuestión de hacer futurología necrológica, es simplemente una cuestión de sentido común. Si no se hace nada serio, pocos son los resultados que se pueden lograr.

El responsable del área es Germán Bottero, pero en última instancia es Leonardo Viotti el que tiene que tomar el "toro por las astas" y hacer algo. Bottero no es especialista en el tema, no se le conoce ni estudio ni actividad al respecto, no es cuestión de tener buenas intenciones, hay que convocar a los que saben y dejar la soberbia de lado, lo que está en juego son vidas, ni más ni menos.

Nada se va a lograr si el gobierno municipal actúa como si estuviera en campaña, hay que dejar de pensar solo en salir en la foto, hay que tomar medidas concretas le duela a quien le duela.

En materia de seguridad vial no se puede improvisar, es justamente lo que está haciendo actualmente el intendente Viotti, los accidentes y las muertes le están poniendo un tope a esa improvisación, llegó la hora de la responsabilidad.