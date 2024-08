Los accidentes viales en Rafaela se suceden continuamente y con medidas para "la foto" no alcanza

Hay que actuar en forma urgente, con medidas para la foto no alcanza, hay que ser responsables y convocar a los mejores, no se puede seguir improvisando. La soberbia es mala consejera, en este caso provoca muertes, se debe ser responsable, lo que está en juego son vidas humanas, no cuestiones personales.

En el Salón Verde, el intendente Leonardo Viotti realizó la firma del convenio de colaboración de intercambio y asesoramiento en seguridad vial.

Además, participaron el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; Hans Gerd Wiesner, de la Fundación Granja El Ceibo; Adriana Bertolaccini de Bertolaccini SA; Mauricio Rizzotto, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región; Alfredo Panella, presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros y Eduardo Reixach, de Grupo Sancor Seguros.

Asimismo, estuvo presente la coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, Mariana Arias y el equipo del Observatorio Vial del municipio.

Al tomar la palabra el Intendente agradeció "principalmente a nuestro equipo de Protección Vial y Comunitaria que son quienes todos los días están en la calle tratando de ordenar lo que nosotros o la sociedad no logra hacer. Si hiciéramos cada uno de nosotros lo que nos corresponde, sin duda tendríamos una realidad distinta; tal vez no tendrían que ser tantos y seguramente todos los días tendríamos menos malas noticias".

"Esto requiere un trabajo de parte de todos y con la presencia de las tres patas fundamentales que tiene el tránsito: infraestructura, controles y la capacitación y concientización", sumó.

"Este convenio es el primer paso para definir el proyecto específico, que luego vamos a concretar. Y me gusta hacerlo de esta manera conjunta, el Estado con los privados, con las instituciones de la sociedad civil y también instituciones que representan a los propios privados. Ese es un plus que tenemos como sociedad, que tenemos que alimentarlo", continúo Viotti.

"En este primer paso vamos a analizar qué es lo que necesitamos en la ciudad específicamente, qué es lo que podemos hacer, vamos a generar el proyecto técnico y una vez que lo tengamos, vamos a seguir con el segundo paso, que es la concreción. Ahí es donde, de manera articulada y todos juntos vamos a tener que conseguir los recursos necesarios para poder llevarlo adelante".

"Con el tiempo cosecharemos lo que hoy estamos pensando sembrar, que tiene que ver con el cambio de la actitud de una sociedad que debe respetar las cuestiones básicas para poder tener un tránsito más ordenado, que en consecuencia mejore estadísticas de accidentología y todos los días vamos a tener que sufrir menos malas noticias que lo que buscamos", evaluó.

"Desde el Estado local tenemos la decisión política de hacer lo que hay que hacer y con los recursos disponibles que tenemos vamos a fondo. Acompañando a nuestro equipo, que es quien está todos los días en la calle, pero entendiendo que hay que educar a la gente y a veces educar es una campaña de concientización, pero también es un control o una sanción lo que corresponde", resaltó.

Concientización

Germán Bottero, mencionó: "Esto va a ser la firma de un acuerdo para empezar a pensar cuestiones que tienen que ver con el tránsito y con la educación vial en un convenio público-privado. Creemos en que esta es una forma que en Rafaela ha generado muchas acciones y muchos resultados y muchas obras vinculadas a esto".

Por ello, "queremos retomar esta iniciativa, no solo desde el municipio sino también con instituciones de la sociedad civil y del sector cooperativo y empresarial, entre los cuales vamos a pensar esta idea nueva de trabajar la educación vial desde la concientización empezando para los más pequeños", finalizó.

Inclusión

A su turno, Hans Gerd Wiesner, dijo: "Hace algunos años que tenemos la idea de un Parque Educativo Inclusivo, yo creo que se apoya en la discapacidad y todas las personas que son de edad que tienen problemas. La idea es tener un proyecto comunitario porque solo no lo podemos hacer, debemos hacerlo dentro de toda la comunidad y que más personas se incluyan o más instituciones se incluyan, mejor todavía.

Educación

Por su parte, Alfredo Panella, explicó: "Hace más de 17 años que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la educación. La única forma que se consigue la cultura es a través de la educación. Quisiéramos tener muchos lugares en donde nos dieran esta posibilidad. Simplemente es devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad nos da a nosotros a través de distintos hechos, de distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en educación".

Sector empresarial

"Desde el Centro Comercial Industrial de Rafaela y la Región no tenemos dudas de este tipo de iniciativas. En nuestro ADN está permanentemente la construcción para la ciudadanía. Si bien nuestro enfoque y nuestros intereses están con el empresariado, uno no puede mirar hacia otro lado y entender que somos parte de la comunidad, que gran parte de la comunidad trabaja en nuestras empresas, y que el tema de seguridad es claro", mencionó Mauricio Rizzotto.

"Los traslados que tenemos, por ser una ciudad medianamente chica todavía, todos los traslados, en su gran mayoría, son autónomos, en sus bicicletas, en sus motos, en su tipo de vehículo que tengan. Entonces, trabajar en el tema de seguridad es clave", sentenció.