El capitán de Los Leones destruyó a Gonzalo Peillat por el gol que le gritó a Argentina: "Era mi amigo"

Después de todo el malestar que generó en Argentina haber visto a Gonzalo Peillat gritándole el gol a sus excompañeros, uno de Los Leones rompió el silencio. Agustín Mazzilli, capitán del equipo, habló en su regreso de los Juegos Olímpicos y no tuvo filtro a la hora de referirse al actual jugador de Alemania.

“No es el primer partido que jugamos contra Alemania y ahí lo gritó de esa manera también. A mí me pareció excesivo. Creo que hasta ese momento, que fue hace dos años, todavía estaba yo con un poco de doble sensación, porque era un jugador que compartía habitación, fue amigo mío y todo“, confesó el Pájaro.

“Quería que vuelva, pero creo que a partir de eso ya directamente me puse a pensar y dejé en claro que él es un alemán más“, sentenció Agustín en diálogo con ESPN y agregó: “Claramente se nota que no le interesa o no tiene muchas sensaciones para con Argentina“.

“Está claro que hay que empezar a decir que es un alemán, que nació en Argentina y está todo bien. Está jugando en un equipo donde los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales, capaz que a finales también. Así que claramente va a ser siempre candidato”, concluyó.

Peillat y Mazzilli habían renunciado juntos a Los Leones

En 2019 hubo algunas desprolijidades en la conducción del hockey masculino. Carlos Retegui había dado un paso al costado como entrenador, pero apenas unas semanas después no solamente fue ratificado en ese cargo, sino que además le dieron más funciones. Al no estar de acuerdo con esa decisión, tanto Peillat como Mazzilli decidieron dar un paso al costado de la selección.

Peillat hizo pública su decisión con un duro escrito: “Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás. Nuestro paso al costado es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable”.

Tiempo después, Mazzilli retornó y terminó siendo el capitán del equipo. Peillar, por su parte, decidió jugar para Alemania.

Fuente: bolavip