"El entorno de Alberto Fernandez conocía los hechos y se encargó de ocultarlos", dice un comunicado del PDP Castellanos

"El entorno de Alberto Fernandez conocía los hechos y se encargó de ocultarlos."

Desde la Junta Departamental Castellanos del PDP repudiamos, condenamos y exigimos justicia en relación a los actos de violencia atribuídos a Alberto Fernández en perjuicio de la ex primera dama Fabiola Yañez.

Estamos persuadidos de que esta Sociedad debe condenar enérgicamente la violencia de género venga de quien venga y afecte a quién afecte.

No podemos dejar pasar que en el entorno presidencial conocían la situación traumática y fue ocultada para no perjudicar a quien entonces era el máximo representante. Esta clase de conductas representan no sólo una falta de transparencia y principios éticos, sino que también socavan la confianza pública en nuestras instituciones democráticas.

Es imperativo que se tomen medidas contundentes para garantizar que situaciones de esta naturaleza no se repitan y que todos los involucrados rindan cuentas ante la justicia.

Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, y exigimos una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El PDP Castellanos continuará trabajando para promover un ejercicio de la función pública basada en la ética, la transparencia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.