Aseguran que la ayuda social acompañó la inflación, pero la recesión impide mejorar los índices de pobreza

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa), publicado esta semana, reportó que el 60% de los habitantes del Gran Santa Fe es pobre, y uno de cada cinco ya es indigente. En este contexto, el Movimiento Los Sin Techo reportó que la ayuda social del Estado acompañó la inflación, pero por la recesión económica quienes atraviesan la indigencia no pueden conseguir "changas" para cubrir las necesidades básicas.



"La lucha de los indigentes es día a día. Lo único matemático que ha surgido en este nuevo gobierno es que a partir de enero las asignaciones universales y la Tarjeta Alimentar están aumentando acorde a la inflación. O sea, que lo único que ha cambiado es que se está estabilizando la mala situación. No se ha mejorado en nada. Siguen estando igual de mal que en enero", explicó José Luis Ambrosino.

Desde el Movimiento señalaron que el número que manejan en cuanto a la indigencia es de alrededor de 15.000 familias en la ciudad de Santa Fe.



Ambrosino indicó que hay una brecha entre el ingreso por asignaciones y el monto base para cubrir las necesidades básicas. Esa brecha se solventa con trabajos de todo tipo, pero debido a la profunda recesión económica que atraviesa el país es cada vez más difícil para los necesitados conseguir las "changas" que le permitan llegar a los aproximadamente $380.000 que necesita una familia según la medición de Los Sin Techo.

"La brecha para llegar a la línea de alimentación tiene que ser cubierta por el hombre que trabaja, por la 'changa' y hoy las pymes y las organizaciones que daban mucho trabajo en la parte de la obra pública han disminuido y cada vez están más personas sin trabajo. Si bien el gobierno ha hecho que las asignaciones universales no queden debajo de la inflación, en la parte que tiene que cubrir la persona para superar la línea de indigencia se ha complicado mucho, porque no aparecen los recursos que por lo menos se obtenían hasta a fin de año. Ahora hay cada vez menos que trabajan en el formalismo y cada vez más que trabajan en la informalidad", describió.

Los Sin Techo observaron que "no hay perspectiva de mejoría" a corto plazo, y que los indigentes "ya no piden plata, piden mercadería porque están viviendo el día a día". Pese a eso, aseguraron que no hay una situación de descontento total que pudiera generar saqueos en comercios.

Informe de pobreza

El índice de pobreza en la Argentina llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% durante el primer trimestre de 2024, según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa).

En el aglomerado Gran Santa Fe, con 572.265 habitantes, la tasa de pobreza es del 60,6%, mientras que el de la de indigencia alcanzó el 18,3%, es decir que uno de cada cinco habitantes de la ciudad y su conurbano no tiene garantizada la canasta básica de alimentos.

En comparación, en el cuarto trimestre de 2023 los pobres en todo el país abarcaban al 45,2% de la población (ahora es del 54,9%) y la indigencia al 14,6% (actualmente ese índice está en el 20,3%).

Las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el ODSA atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y su impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios.

Aseguran que hubo un antes y un después en diciembre de 2023, cuando se redujo fuertemente el consumo, se agravó la recesión y en consecuencia, cayó la demanda de bienes y servicios a los trabajadores autónomos, especialmente en el sector informal.

