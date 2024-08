El peronismo dice que no hace falta un nuevo aumento de la Tasa municipal y acusa a Viotti de "insensible"

La oposición se puso "dura" y no quiere saber de un nuevo aumento de la Tasa municipal. Todo el bloque opositor le reclama al Intendente Viotti que los aumentos que piensa disponer son desmedidos e innecesarios ya que la Municipalidad tiene en estos momentos un superávit de dinero.

“De concretarse, como lo propone el intendente Viotti, sería de más de un 300% en todo este año. Nosotros lo que pedimos es que se analice, porque el índice de la inflación hasta junio acumularía casi el 80%", repiten desde el justicialismo.

"A la Municipalidad “le sobraban” entre 500 y 600 millones de pesos mensuales, el aumento se puede suspender, Viotti lo puede hacer, si no lo hace es por que no quiere o no le interesa la gente", sostuvo la Concejal Caruso.

"El Intendente debe comprender que no es el momento para un aumento de estas características, la gente no tiene dinero.

En el día de ayer los concejales recibieron la visita de la Federación de Vecinales, al respecto dialogamos con el Dr. Rafaela Barreiro quien es Vicepresidente de la entidad. Barreiro estaba acompañado con la Presidenta del barrio Villa Rosas.