Primer paso para la implementación de los juicios por jurados en Santa Fe

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, dieron detalles del sorteo de este jueves para determinar el listado principal de ciudadanos que pueden eventualmente ser jurados cuando se lleven a cabo los juicios que prevén esta figura, en sus correspondientes circunscripciones.

Mascheroni y Blotta precisaron las distintas etapas en que se desarrolla el trámite. Este primer padrón general se conforma con los ciudadanos sorteados en base al padrón electoral, luego de una primera depuración que dejó afuera a profesionales del derecho, y funcionarios de los tres poderes y los tres niveles del Estado. Este padrón será de unas 10 mil personas, con representación proporcional por las circunscripciones (unas mil de Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, algo más de 2.800 por Santa Fe y el resto de Rosario) y paridad de género. Luego habrá una segunda depuración, esta vez en manos del Poder Judicial, para aplicar las otras causas de exclusión, como el hecho de tener una condena o ser deudor moroso alimentario. Con ello quedará establecido el padrón definitivo. Ese padrón tendrá una duración de dos años.



Luego será el momento de la conformación del jurado en particular, para cada causa, que se hará a través de un nuevo sorteo de 36 personas. Finalmente, mediante una audiencia de selección, en la que las partes acusadora y defensora establecerán a quienes aceptan y a quienes no, se llegará a la conformación de un cuerpo de 12 titulares y dos suplentes, que durarán en sus funciones estrictamente lo que dure el juicio en el que van a intervenir. Según estimó Mascheroni, un promedio de entre 1 y 3 días, con un máximo de 5 en causas muy complejas.

Cómo será

En respuesta a los requerimientos periodísticos, Mascheroni y Blotta se detuvieron en la descripción del procedimiento del juicio como tal y el rol de los jurados.

"A partir de la fecha de inicio, por caso en octubre en Rafaela, la Oficina de Gestión Judicial informa que estamos ante un juicio que encuadra en alguna de las cuatro causales que prevé la ley para utilizar el mecanismo de jurados (homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo calificado por homicidio y referidos a personal policial que haya actuado en caso de enfrentamiento). En ese caso, y para fecha determinadas, se va a hacer el sorteo de los 36. Y ahí empieza el procedimiento de selección para dejar 12 titulares y dos suplentes, todos de la circunscripción en que se cometió el delito, y con paridad de género", describió Mascheroni.



En cuanto a quienes vayan a intervenir como jurados, tarea que reviste la condición de carga pública, serán notificados por un funcionario del Poder Judicial ( a cuyo efecto se firmó un convenio con la Corte), que llevará un instructivo, atenderá las consultas del caso y proporcionará un modelo de declaración jurada para quienes estén en condiciones de solicitar ser eximidos de la obligación. Esta carga pública, aclararon, rige para el ciudadano, pero también para la patronal, en caso de que estén en relación de dependencia, por lo cual serán liberados de sus responsabilidades laborales durante los días que dure el juicio.

Mascheroni aclaró que el Estado provincial correrá con los gastos de transporte y alojamiento, si fuera necesario, y los jurados "tendrán derecho a pedir un estipendio de medio ius por cada día que desempeñen su tarea".

La decisión

Finalmente, describieron las características del proceso decisorio: los jurados asistirán a las audiencias en que se expongan los alegatos y las pruebas (sin participar ni poder ser interrogados) y luego se encerrarán a deliberar. En caso de no haber unanimidad en la decisión, que sólo será de inocencia o culpabilidad y basada estrictamente en lo visto y oído en la audiencia, una segunda votación permitirá llegar a un veredicto con 10 votos sobre 12. De lo contrario, no podrá haber condena. Ese debate será reservado, y no se difundirá cómo votó cada uno, ni deberán dar razones que fundamenten el veredicto. El juez dictará la sentencia de absolución o culpabilidad en base a lo dispuesto por el jurado, y solamente en el segundo caso resolverá la magnitud de la pena.



El secretario de Justicia aclaró, ante otra pregunta, que el aislamiento del jurado "sólo se llevará a cabo si el juez lo considera necesario".

Finalmente, para dar una dimensión de lo que puede esperarse en cuanto al volumen de juicios por jurados, Mascheroni precisó que en 2023 hubo entre 50 y 60 juicios que, de producirse ahora, estarían encuadrados. Todos fueron por homicidio calificado y en la circunscripción de Rafaela hubo solamente uno.

El Gobierno provincial dispuso la implementación progresiva de los juicios por jurados en materia criminal en todo el territorio santafesino. De esta manera, el sistema entrará en vigencia en octubre en Rafaela; en Reconquista desde noviembre; Venado Tuerto a partir de diciembre; Santa Fe desde abril de 2025, y Rosario en agosto de ese año.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.