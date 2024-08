Maximiliano Pullaro espera la lapicera de Javier Milei antes de mandar a la Legislatura la adhesión al RIGI

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro quedó a la espera de la lapicera de Javier Milei para enviar a la Legislatura provincial su adhesión al Régimen de Incentivo Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, antes de derivarlo tiene que definir el formato para que no raspe su vínculo con el socialismo, la pata progresista de Unidos.

La Casa Rosada consiguió hace más de un mes la sanción de la ley ómnibus, pero al cierre de esta nota había reglamentado solo una parte. El RIGI, el mecanismo con el que Milei pretende recibir inversiones extranjeras y nacionales de gran escala, espera su momento. Según fuentes del gobierno, entre fines de esta semana y principios de la próxima dicho tomo de la Bases será formalizado.



La espera de Maximiliano Pullaro

En el gobierno santafesino aguardan la reglamentación con expectativa. Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini pulsearon fuerte para que las empresas de la provincia, esencialmente industriales, no se vean afectadas y discriminadas por el régimen. Una vez que cerró con el sector dentro de su pago, el radical salió a bancar la movida.



No obstante, y a diferencias de otras provincias que ya sellaron su adhesión, como Mendoza, Río Negro y Jujuy, Santa Fe aguarda la reglamentación porque quiere ver en detalle la letra chica del documento. La industria está en caída libre desde el ingreso de Milei al gobierno y Pullaro no puede permitirse acompañar en la pública un texto que lesione a su aliado interno.

La Casa Gris reconoce que el RIGI genera expectativas de inversión en todo el país, no solo en provincias que disponen directamente de gas, petróleo y minería. En ese marco, hay un aval expreso de Pullaro al régimen, pero quiere asegurarse que no haya sorpresas de última hora.

El interés de Santa Fe por el RIGI

El lunes, en el evento de la Mesa del Gas, Petróleo y Minería que cubrió Letra P, el ministro Puccini remarcó que “con la nueva ley bases y el RIGI hay muchas más expectativas”. Pero a la par, el funcionario admitió que aguarda con atención la reglamentación. “Hay un decreto reglamentario que se está redactando en estos momentos, al que elevamos propuestas, precisamente para que esas grandes inversiones estén atadas a los proyectos productivos de nuestras pymes”, explicó.

“Ya lo habíamos hecho cuando se estaba discutiendo la ley. Debo decir que fuimos escuchados porque mucho de lo que se modificó en el Senado tuvo que ver con lo que elevamos. Por ejemplo, que las inversiones que vengan a la Argentina tengan que tener obligatoriamente un 20 o 25% de producción local y no solamente al momento de la inversión sino también en la producción”, amplió Puccini.

El socialismo, ¿un escollo para la adhesión?

No obstante, no es la única razón por la que el gobierno santafesino demora la adhesión. Es que dentro del oficialismo convive con el socialismo, cuyo par de diputados votó en contra de la ley ómnibus y el RIGI en el Congreso, Mónica Fein y Esteban Paulón. Entonces, ¿qué hará el PS en la Legislatura, convalidará algo que rechazó en Diputados? Hay un dilema ahí.

“Vamos a esperar la reglamentación y luego discutir cómo adherir”, adelantó un legislador socialista a Letra P. “Con cambios, como con el blanqueo”, añadió.

Nadie se va pisar dentro de Unidos, pero el gobierno evalúa dos opciones: o adherir al RIGI en su totalidad tal como salga reglamentado o adherir por articulado y evitar los puntos que puedan lesionar el interés del socialismo en la Legislatura, pero también de sectores y entidades industriales de Santa Fe, como la Federación Industrial (Fisfe). En el poroteo de la cámara baja hay algo bien claro: sin el socialismo, que es el bloque mayoritario, no hay ley ni adhesión posible.

