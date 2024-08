De 940 móviles policiales, solo 7 quedaron en Rafaela ante el inexplicable silencio de Viotti

La provincia adquirió 940 móviles policiales, de los cuales al departamento Castellanos le correspondieron apenas 12 de ellos, una suma muy, pero muy pequeña para las necesidades que tiene el Departamento y en especial la ciudad de Rafaela. La inseguridad en la la región y principalmente en nuestra ciudad es cada día mayor, y el patrullaje es una operación de disuasión fundamental que se debe hacer diariamente y sin descanso, por otra parte, contando con móviles policiales se puede llegar con premura al lugar del delito, de otra manera los delincuentes nos sacan una ventaja muy grande.

De los 12 patrulleros 0km, 7 quedarán en Rafaela: 5 de ellos quedarán para la Agrupación Cuerpo, 1 quedará para ser utilizado en la Comisaría 1° y el restante para la Comisaría 13°.

Los 5 restantes quedarán para la Comisaría 3° de Sunchales, la Comisaría 6° de Frontera, la Comisaría 4° de María Juana, la Comisaría 5° de San Vicente y la Comisaría 8° de Santa Clara de Saguier.

Las autoridades, el Senador Alcides Calvo, así como el Intendente Leonardo Viotti deberían alzar la voz y reclamar con más énfasis, el delito no espera y hay que revertir en forma urgente la desastrosa gestión de Omar Perotti, que dejó una provincia devastada, diezmada totalmente y a merced de los delincuentes.

Pero tampoco es cuestión de mirar para atrás, lo que hace falta son dirigentes comprometidos con la sociedad y no con las formas y la diplomacia. Hay que exigirle al gobernador que los recursos no tienen que ir solo a Rosario o a Santa Fe, Rafaela y la región también tienen necesidades y no es cuestión de dejarse señalar con el dedo y quedarse callado. Cuando el delito azota, la diplomacia debe quedar de lado y darle paso a las soluciones, soluciones que por ahora no se encuentran.

EL PARTE DE PRENSA PROVINCIAL

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregó este miércoles 12 nuevos móviles a la Unidad Regional V, departamento Castellanos y firmó convenios por un total de $50 millones en el marco del programa Vínculos con asociaciones civiles y fundaciones de dicho departamento.

En primera instancia, Cococcioni, acompañado por la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, y el senador provincial Alcides Calvo, estuvo en la Casa del Emprendedor de la ciudad donde rubricó convenios del programa Vínculos. Los mismos tienen como fin implementar políticas de prevención en seguridad en gobiernos locales, a partir del diseño de un proyecto que se ajuste a líneas de trabajo que puedan contar con el apoyo por parte del gobierno provincial a fin de llevarlos a cabo.

En esta ocasión resultaron beneficiados 8 proyectos por un total de $ 50 millones que se repartirán de la siguiente manera: para la construcción de un cerco perimetral en el Boching Club San Martín de Angélica por $ 4.000.000; para el alumbrado del Club Deportivo Josefina $ 4.000.000; para el sistema de videovigilancia de la Comuna de Estación Clucellas $ 7.000.000; para realizar refacciones en la Parroquia Santa Juana Francisca de María Juana $ 5.000.000; la comuna de Plaza Clucellas destinará $ 7.000.000 en videovigilancia; la ciudad de Sunchales invertirá $ 10.000.000 en un sistema de videovigilancia; la comuna de Saguier $ 6.000.000 en videovigilancia y la comuna de San Antonio $ 7.000.000 para alumbrado público.

Al respecto, Cococcioni manifestó que “desde la Provincia entendemos que la seguridad se construye a partir de políticas que son macros pero también desde las iniciativas locales. Por eso, pretendemos que sigan iluminando sus calles, amplíen los dispositivos de monitoreo, trabajen en la integración comunitaria, todo lo que ayude a mejorar la convivencia y reducir el delito” y afirmó: “Ahí vamos a estar desde la provincia dando acompañamiento, asesoramiento logístico y técnico, y financiando las iniciativas para que se puedan llevar adelante”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, aseguró que “es nuestra huella en el territorio, algo que el gobernador Maximiliano Pullaro nos pide, trabajar en conjunto con las instituciones y los gobiernos locales”.

A su turno, el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, valoró que “es una coyuntura muy compleja pero hacemos todos los esfuerzos y por eso queremos seguir sumando tecnología para tener mejores cámaras, mejor seguimiento en nuestro sistema de monitoreo y trabajar conjuntamente con todas las fuerzas”.

Nuevos patrulleros

Luego, en la Jefatura de Policía de Rafaela, Cococcioni, encabezó la entrega de 12 móviles policiales que serán destinados a la Unidad Regional V perteneciente al departamento Castellanos, y que forman parte de la flota de vehículos que el Gobierno provincial adquirió sobre un total de 940 nuevos patrulleros: 100 producto de una compra directa habilitada por la ley de Emergencia; 700 de una compra acelerada; y 140 de un mejoramiento de oferta, que luego de un ahorro de un 20 %, permitió reinvertirlo en 100 unidades más. Además, se trabaja en la compra de motocicletas y de pickups.

Estas nuevas unidades, a medida que llegan, son distribuidas en todo el territorio santafesino, con el objetivo de continuar equipando las fuerzas policiales y así prevenir y combatir el delito.

En ese marco, el ministro de Justicia y Seguridad, aseguró que “nos propusimos que lo que viene para seguridad, se gasta en seguridad, que es lo que la gente nos está pidiendo” y agregó que “estamos entregando patrulleros 0km en los 19 departamentos y habrá una segunda entrega en los departamentos que necesitan refuerzos”.

Asimismo, destacó que “en esta Unidad Regional están contando con el doble de patrulleros en calle a partir de una reorganización de las tareas administrativas que se tenían cuando asumimos. Vamos a aumentar esto con los móviles entregados”.

Por último, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, reconoció “nuestro acompañamiento al gobernador y sus ministros con el objetivo de lograr la paz en cada una de las localidades. Hay un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para sancionar leyes y lograr un trabajo más eficiente e integral”, concluyó.

Del acto participaron además el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; jefes policiales del departamento; autoridades del MPA; legisladores; concejales; entre otros.