Los ingresos del ex médico presidencial a la Quinta de Olivos en las fechas clave que denunció Fabiola Yañez

El ex médico presidencial Federico Saavedra tiene decenas de ingresos a la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández. Pero no habría estado en las fechas clave que surgen de la denuncia de Fabiola Yañez. Según los registros oficiales de esa residencia, a los que tuvo acceso Infobae, el titular de la Unidad Médica Presidencial (UMP) no fue a la residencia ni el 11 ni el 12 de agosto de 2021, cuando se habrían registrado algunas de las agresiones. Su testimonio, por ahora como testigo, será clave para el futuro de la investigación judicial.

Saavedra, oriundo de La Plata, era el médico de confianza de Fernández. Cuando llegó a la Casa Rosada, lo puso al frente de la Unidad Médica Presidencial, donde trabajan otros médicos y varios enfermeros y enfermeras. “Estaba a cargo de todo el equipo. Todos reportaban a él. Iba a la quinta cuando Fabiola o Alberto se lo pedían pero también iba muchas veces por cuestiones administrativas”, contó un ex funcionario que tenía acceso cotidiano a la residencia.

El relato de Fabiola Yañez tiene fechas clave. El 11 de agosto de 2021, el ex presidente “zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”. Ese día, el ex médico presidencial no estuvo en Olivos.

Según el dictamen del fiscal Ramiro González, que ayer imputó al ex presidente por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas, esa agresión fue posterior a una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le mandaba a Sofía Pacchi, una de las amigas de Yañez que estuvo en la Fiesta de Olivos.

Luego de la filtración de las fotos de aquella noche, la relación personal con la primera dama se quebró. Sin embargo, Pacchi siguió trabajando unos meses en un área que dependía la Secretaría General de la Presidencia. Fue una manera de tenerla contenida porque la ex modelo quería hablar en los medios y contar su versión de los hechos. Nunca ocurrió.

Pacchi, ahora defendida por Fernando Burlando, fue nombrada por Yañez en la declaración de este martes desde Madrid. “La mencionó como una tercera en discordia”, dijo una fuente con acceso a la causa.

Saavedra tampoco fue a Olivos el 12 de agosto de 2021, cuando se habría concretado otras de las agresiones. En el dictamen aparece como Hecho 2. “Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero”, explicó el fiscal González.

Ese día, en cambio, ingresaron dos médicos y cuatro enfermeros que trabajaban en la UMP. Algo similar ocurrió el 11 de agosto.

Los registros de Olivos revelan que Saavedra estuvo al menos tres veces en la quinta durante el mes de julio de 2021, otra fecha mencionada por Yañez en su declaración judicial. En ese caso, la ex primera dama no pudo precisar un día concreto. Es el hecho 3.

“En el mes de julio de 2021, Alberto Fernández, mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada “Fiesta de Olivos”, le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó “¿qué me hiciste?”. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión”, describió el fiscal.

En el escrito de 18 carillas que presentó el lunes desde Madrid, Yañez había dado detalles de aquella agresión en la cama: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije ‘que me hiciste’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión”. Y agregó: “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

Los registros oficiales de Olivos, que se filtraron por un pedido de la ONG Poder Ciudadano posterior a la Fiesta de Olivos, revelan que Saavedra fue al menos tres veces a Olivos en julio de 2021: el 2, el 13 y el 22.

Ayer, el fiscal pidió los registros de ingreso de Saavedra y de cualquier otro médico de la Unidad Médica Presidencial entre 2021 y 2023. Es solo una prueba. Los chats de la causa de los seguros demostraron que había visitas a la residencia que no quedaban asentados. Ocurrió con el broker Héctor Martínez Sosa, casado con la secretaria María Cantero.

Saavedra era el médico de cabecera de Fernández y habría seguido en contacto con el ex presidente. Durante los cuatro años de la gestión, también se encargó de la salud de Fabiola Yañez. “Monitoreó su salud durante el embarazo y redactó el comunicado del 23 de septiembre de 2021″, recordó una fuente con acceso a la residencia de Olivos.

“Se informa que la primera dama Fabiola YAÑEZ se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico”, decía ese comunicado.

Pese a las graves acusaciones de Yañez, el fiscal decidió citar a Saavedra como testigo. No es definitivo. “Puede pasar de testigo a imputado en cualquier momento”, responden desde Comodoro Py.

Fuente: Infobae