Tras inflación más baja en 30 meses, Caputo confía en una mayor desaceleración de los precios

"Es un tema terminado", sentenció Manuel Adorni. El portavoz presidencial se refería a la inflación en Argentina. "Desde un punto de vista técnico", aclaró. La audacia del funcionario anticipó la divulgación del índice de precios de julio que, efectivamente, se instaló como el más bajo en lo que va del año.

El hecho de que la inflación de los alimentos sea, incluso, más baja que el IPC provoca cierta euforia en la Casa Rosada. El número fue de 4%, unas décimas por encima a la proyección que había realizado el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

De todas formas, se trata del menor movimiento desde enero de 2022. Una realidad que ayuda a comprender el respaldo que Milei mantiene en las encuestas, y acaso el verdadero motivo por el cual el líder libertario eligió esta estrategia anti inflación antes que cualquier otra.

A pesar de que se trata de una inflación que todavía resulta elevada, en términos históricos y de lo que necesita un país normal para ser sostenible en el tiempo, lo cierto es que el Gobierno se siente con autoridad para mostrarse exitoso por la dinámica de los últimos meses.

Tras el pico de inflación de diciembre y enero últimos, provocado por la devaluación de finales del año pasado, el índice de precios entró en una clara dinámica bajista, que el Gobierno pretende profundizar con el correr de las semanas.

La inflación de agosto

En este contexto, desde las consultoras económicas ya están proyectando la inflación de este mes.

Orlando Ferreres ya previó que el IPC podría descender al 3,1% en agosto, con una inflación núcleo más abajo, en torno al 2,7%.

La estimación del economista tiene en cuenta una estabilidad en los precios de la comida. Tanto en la carne como en frutas y en verduras, que en las últimas mediciones vinieron tirando el índice hacia arriba.

Para Marina dal Poggetto -socia de Eco Go-, la inflación de este mes se ubicará en línea con lo que fue julio. La proyección le da en torno del 4,1%, a pesar de la aceleración de los "regulados" como es el caso del transporte en el área metropolitana.

Para esta consultora, los alimentos también se proyectan tranquilos, incluso unas décimas por detrás de agosto. No más allá del 3,2%.

El caso de la carne

Después de varios meses en retroceso, hasta niveles históricamente bajos, el consumo de carne vacuna parece repuntar. Al menos eso es lo que sucedió durante julio.

Concretamente, hubo un repunte cercano al 10% en los últimos dos meses, lo que habría llevado el consumo a un ritmo de 51 kilos por persona por año.

El consultor y director de la Rural Andrés Costamagna cree que los próximos meses se notará una suba adicional en los precios de los cortes cárnicos. Y no exclusivamente en el rubro vacuno.

En julio, de acuerdo al Indec, los precios de los cortes populares escalaron por debajo del IPC: apenas entre 0,9% y el 2,0%.

Costamagna apunta, en diálogo con iProfesional, que se espera un alza promedio del 6% en los precios para las próximas semanas. Se trata de un típico movimiento estacionales, que se profundiza a medida que avanza el año, rumbo al verano.

La estrategia de Javier Milei y Luis Caputo: cepo sin devaluación

Javier Milei sorprendió el miércoles al mediodía durante su exposición en el Council of Americas. El jefe de Estado aseguró que "es falso que no se puede crecer con cepo; es una falacia", en lo que fue una especie de reivindicación no querida de esa regulación.

Tras inflación más baja en 30 meses, Caputo confía en una mayor desaceleración de los precios

Milei fue siempre muy crítico del cepo. No es que ahora haya dejado de serlo. De hecho, ayer mismo admitió: "Nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo". Pero que "quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos".

A esta altura, en el mercado se preguntan si el Presidente dará el paso hacia la liberalización y unificación cambiaria durante este año. O si habrá que esperar hasta el año que viene para hacerlo.

"No estamos dispuestos a devaluar y empobrecer a los argentinos", aseguró el Presidente.

Cómo se achica la brecha

Milei reivindicó la manera en que se está achicando la brecha cambiaria, de "arriba hacia abajo". Y no con una devaluación.

"La convergencia entre los tipos de cambio paralelos y el oficial se está dando desde arriba hacia abajo y no como históricamente, fue en Argentina, desde abajo hacia arriba. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos", aseguró el jefe de Estado ante los exponentes del denominado "círculo rojo".

