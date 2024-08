La reforma constitucional pone a prueba la unidad del peronismo de Santa Fe

El peronismo de Santa Fe se asemeja a un archipiélago político, a un conjunto de tribus que se mueven bajo el paraguas del PJ pero distanciadas unas de otras. La unidad que exhibieron a la hora de formalizar las nuevas autoridades partidarias se pone a prueba a la hora de posicionarse sobre la reforma de la Constitución que empuja Unidos.

El proyecto reformista será un eje central en la Legislatura en este segundo semestre y se presenta como un desafío para el justicialismo santafesino. El esquema de “unidad” de su nueva conducción ahora deberá ser refrendado en los hechos.



La foto de este momento muestra a los sectores desperdigados y sin estar encolumnados bajo un liderazgo. Las fracturas que dejó el 2023 electoral aún son visibles. Sin embargo, el objetivo de la nueva presidencia encabezada por Guillermo Cornaglia y del grupo de “los senadores” es que el Partido Justicialista tenga una opinión en común sobre la reforma. “Tenemos que partidizar las postura”, dijo un referente.

La encrucijada interna del peronismo de Santa Fe

El grupo de los senadores, que ejerce la presidencia de la mano de Cornaglia, aspira a lograr un texto común que represente a todo el PJ y exceda a los diferentes sectores. Este jueves está prevista una reunión de la mesa ejecutiva que podría ser el puntapié en esa dirección, pero la realidad se encuentra bastante lejos de las intenciones de la tribu dirigida por Armando Traferri.

“Veo difícil que tengamos un solo proyecto en conjunto, porque por ahora no tenemos una instancia de discusión. Eso de tener un núcleo de coincidencias básicas no está pasando. Nadie nos llamó, no hay tal diálogo”, describió el diputado Marcos Corach, ladero del exgobernador Omar Perotti. En ese sentido, el exministro dijo que “si los senadores o el partido quieren hacerlo no lo contaron, las jugadas hasta acá vienen siendo individuales o de bloque”.

El perottismo prepara su propio texto de reforma constitucional. Una vez que ingrese será el segundo del justicialismo. El primero es el de la diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti. Por el momento, los otros espacios peronistas no piensan en más proyectos, aunque sí trabajan el tema y se preparan para el futuro debate.

Los intendentes y presidentes comunales agrupados en Vamos Santa Fe tiraron puentes con los senadores. El vínculo se va fortaleciendo en el tiempo. El grupo territorial del PJ también apuesta a plasmar un proyecto único. “Hay que generar síntesis, pero también hay que entender que venimos de un proceso interno que fue áspero”, le dijo un mandatario a Letra P.

Los puntos en común y la posibilidad que abre la reforma

La idea de reformar la carta magna está prácticamente fuera de discusión. En la presidencia prefieren esperar, conocer qué puntos pondrá el gobierno sobre la mesa y mientras tanto agrupar a los sectores a la espera del mensaje oficial. Según le dijeron a este medio, la idea es generar una mesa política con referencias de cada espacio.

Más allá de la distancia entre los sectores, hay ejes que unen. Por ejemplo, el mandato de las presidencias comunales, la autonomía municipal y las prestaciones de los servicios. Otro punto de consenso es la reelección que hoy Santa Fe no dispone: para la categoría del gobernador sí, pero no para Maximiliano Pullaro.

A pesar del estado de fragmentación en el que se encuentra el justicialismo y de las heridas electorales que no terminaron de cerrar, la reforma constitucional se presenta como una chance de cerrar filas.

