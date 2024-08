El Gobierno apuesta por Donald Trump y el mercado se preocupa por el atraso del dólar: ¿qué escenarios anticipan?

El segundo semestre de 2024 se presenta como un terreno incierto para la economía argentina. Las proyecciones de los analistas económicos dibujan un panorama complejo, donde las políticas implementadas por el gobierno chocan con las realidades del mercado y las reservas internacionales.

Según los expertos relevados, el gobierno argentino está apostando fuertemente a un plan económico que busca reducir la inflación de manera gradual, manteniendo un tipo de cambio controlado y consolidando las cuentas fiscales. Sin embargo, esta estrategia se enfrenta a desafíos significativos, como la escasez de dólares, la elevada deuda externa y la incertidumbre política.

Algunos analistas advierten que el éxito de este plan depende en gran medida de la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales y atraer inversiones. Sin embargo, señalan que las reservas internacionales se encuentran en niveles críticos y que el mercado de cambios está bajo una fuerte presión.

Los expertos consideran que el mercado está anticipando una disminución de la inflación, pero advierten que los plazos para alcanzar este objetivo son muy ajustados y que las reservas de partida son insuficientes. Además, destacan que el éxito del plan dependerá en gran medida de la evolución de la situación política y de los resultados de las próximas elecciones.

Las fuentes coinciden en que el gobierno enfrenta desafíos importantes y que el éxito de su plan económico dependerá de una combinación de factores internos y externos. La escasez de dólares, la elevada deuda externa y la incertidumbre política son algunos de los principales riesgos que podrían afectar el desempeño de la economía en los próximos meses.

Escenarios para el segundo semestre

Para la consultora económica Eco Go, desde el Palacio de Hacienda se insiste con el crawling peg al 2% mensual, el blend a rajatabla y con el superávit fiscal primario de 1,7% del PI B proyectado para el año, sin que importe un BCRA sin dólares ni aparezcan preguntas sobre el programa financiero.

De acuerdo con sus analistas, el ministro Caputo afirmó en la reunión con Alycs de la semana pasada que el gobierno tiene asegurados los pagos de la deuda dólares del próximo año y medio". Además. avisó que tiene los dólares para el pago de intereses de enero, que los cupones de capital los paga con un repo, que los pagos de julio del próximo año los hará con superávit comercial (agro y energía) y los dólares se los comprará el BCRA con superávit fiscal.

"En esta visión, la inflación converge a un crawling peg que eventualmente tendería al 0% sin fijar fecha. ¿1 % a partir de enero 2025?, lo veremos cuando envíen el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Cuando esto ocurra, afirman, el peso escaso flotará contra el dólar, el dólar financiero se desinflará y convergirá al oficial y la tasa de interés la determinará el mercado", señalaron.

En este sentido, indicaron que el principal supuesto detrás es que, con la inflación acercándose al 0%, el compromiso con la consolidación fiscal y la evidencia post elecciones de octubre del próximo año, de que el populismo no vuelve más, los precios de los bonos subirán, se despejará el programa financiero del Gobierno y el crowding in del Tesoro hacia el crédito al sector privado se financiará con crédito externo (y /o dólares del colchón) y no con emisión del BCRA vía el desarme los pesos que el Tesoro tiene depositados a tasa cero en el BCRA (los originados en la emisión de Lecaps para rescatar los Pases).

"En esta visión, el atraso cambiario no es un problema, al final de cuentas ´si la productividad se ganara devaluando Argentina sería el campeón de la productividad´, afirman. En el excel funciona. En la vida real, contrasta un BCRA que dejó de comprar dólares, las reservas son negativas según la metodología del FMI en u$e4.300 millones y usó entre u$s350 y u$s650 millones para intervenir en la brecha desde principios de julio. La caída en las reservas acumuladas en lo que va del tercer trimestre supera a la acordada para todo el trimestre con el FMI", alertaron

La expectativa del mercado

Según la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, con cepo, el mercado de pesos empieza a pricear que el programa económico va a lograr ir reduciendo la inflación al 3% mensual. La tasa implícita en el mercado de bonos es consistente con una inflación anual de 113%, aun cuando esto implique frenar aumentos tarifarios, bajar el impuesto PAIS, acotar el pago en cuotas de importaciones, usar los dólares que hagan falta para comprimir la brecha.

La pregunta que se hacen desde Eco Go es ¿llegan con este esquema a la elección de Octubre de 2025? Sus analistas advirtieron que los plazos son muy largos y las reservas de partida son negativas, pero el cepo ha demostrado ser eficaz para durar.

"Ciertamente es un desastre en términos colectivos. Los puentes que se vislumbran hasta el acuerdo con el FMI pueden funcionar más o menos dependiendo de la magnitud del blanqueo, del pago anticipado de bienes personales y de si se destraban inversiones en el marco del RIGI que ayuden a comprimir el dólar CCL reduciendo la necesidad de la intervención en la brecha", apuntaron.

Por último, indicaron que el acuerdo con el FMI que el gobierno vislumbra como salvavidas apostando a que Trump gane la elección el 5/6 de noviembre. Al respecto, anticiparon que el cambio de gobierno en Estados Unidos es recién el 20 de enero, para cuando si se sostiene este esquema las reservas netas podrían ubicarse en u$s10 mil millones negativas después del pago de enero.

"Aún con Trump presidente, no luce intuitivo, un acuerdo con fondos frescos "contra nada" partiendo de los desequilibrios actuales y del stock de deuda que el país ya contrajo con el FMI, convirtiéndolo en el principal deudor del organismo", concluyeron.

¿La hora de los bonos?

De acuerdo con el economista Salvador Di Stefano en la medida que el Banco Central demuestre que tiene capacidad para comprar dólares en el mercado, el apetito de los inversores crecerá por comprar bonos locales.

En este sentido, indicó que las apuestas están hechas en el blanqueo y la moratoria. Se corrió una vez más el vencimiento del impuesto a las ganancias y bienes personales. El gobierno toma a cada paso nuevos desafíos, si sigue logrando superávit fiscal, el Banco Central compra dólares, y las reservas suben, la caída del riesgo país está a un paso.

"Más temprano que tarde se viene el crédito con garantía del oro (u$s4.700 millones) de las reservas del Banco Central, eso le daría más liquidez al gobierno. Los bancos están virando su política crediticia, desarman las LEFI, y pasan a engrosar su cartera de financiamiento, especialmente el crédito a individuos", explicó

En conclusión, el economista indicó que no son los dólares la alternativa de inversión en este momento. Y estimó que los bonos con recupero de inversión entre 8 y 4 años, son las mejores alternativas para esta coyuntura.

"En todo movimiento alcista de mercado, primero suben los bonos, luego las acciones líderes, y más adelante las acciones del panel general. Hoy es un buen momento para apostar por bonos", finalizó.

* Para www.iprofesional.com