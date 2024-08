«Se ha insultado la historia de la República Argentina»: el Gobierno nacional repudió el nuevo video de Pettinato con Alberto Fernández

El Gobierno nacional repudió el nuevo video que se dio a conocer de la periodista Tamara Pettinato junto al ex presidente Alberto Fernández. A diferencia de los otros dos videos, este se filmó con ella sentada en el sillón de Rivadavia, lo que denota un mal uso de las investiduras presidenciales y de las responsabilidades como jefe de Estado.

El vocero presidencial Manuel Adorni reaccionó inmediatamente al video que difundió Infobae este sábado al mediodía, siendo ya el tercero que se conoce de la periodista con el ex jefe de Estado. «La falta de respeto a las instituciones se ha dado a todo nivel. Se ha insultado la investidura presidencial y la historia de la República Argentina. Vergüenza total», sentenció el portavoz en su cuenta de X.

Javier Milei ratificó su decisión de no usar el sillón de Rivadavia

Una hora más tarde de conocerse el video, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de no usar el sillón de Rivadavia, si bien lo probó únicamente el día de su asunción. De hecho, al momento de hacer anuncios importantes, como el lanzamiento del DNU 70/2023, lo hizo sentado en otra silla, mientras que su equipo económico liderado por el ministro de Economía Luis Caputo se mantuvo en pie y a su lado.

«Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy«, expresó el mandatario en X.

Según mencionó Milei en ocasiones anteriores, el «error tipo 2» consiste en «hacer todo mal y que el resultado final te salga bien». En este sentido, él se reconoció a sí mismo como parte de ese error, debido a las extravagantes imposturas y expresiones que utilizó durante su campaña presidencial, totalmente atípicas y arriesgadas. Aunque por mandato le corresponde el uso de las investiduras presidenciales, este renegó de algunas de ellas por su visión negativa sobre el presente, la cual se comprueba el día de hoy.

Sobre la polémica filmación

La filmación parece grabada en el mismo día que las otras, debido a que usa la misma ropa y peinado. No obstante, la banalización de investiduras históricas confieren mayor gravedad al asunto. «Te amo», le dice Tamara Pettinato a Alberto Fernández mientras él la graba a ella sentada en el sillón de Rivadavia. Como en otros videos, el ex presidente le insiste en demostrar su amor mediante comentarios como «¿Estas segura?», «Ahora tenés que decírmelo» y «No te escucho».

La periodista, ante dichas insistencias, le retruca con una amenaza satírica: «Más o menos, no tanto. Pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar«. ¿Pero me amás o no me amás?, le pregunta otra vez Fernández. Y ella contesta: «Te amo. Y por eso te voy a matar».

Con información de www.elintransigente.com