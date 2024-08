Cepo, reservas e inflación: el mensaje de Milei y Caputo a los empresarios argentinos

Al parecer, el mercado financiero está comenzando a observar que las recomendaciones de algunos economistas, a los que Milei define como "econochantas", acerca de una futura devaluación del peso para licuar parte de los pasivos monetarios del BCRA y del Tesoro, para levantar luego el cepo cambiario, no se cumplirán.

Inflación, cepo, impuesto PAIS: las claves de Milei y Caputo

La gran incógnita es que pasará, a partir de esta semana, con la evolución de los activos financieros. Ya que, los discursos de Milei en el Council de las Américas y en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, y el de Caputo en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dejaron muy claro el futuro económico y financiero, en contraste lo que plantean los economistas a quien Milei llama "los agoreros de una futura devaluación que pronostican permanentemente ante sus clientes una devaluación del peso que no llega".

En materia bursátil y financiera, la semana pasada se caracterizó por una leve tendencia bajista para las cotizaciones alternativas del dólar, que según los analistas obedeció al ingreso de divisas que se está produciendo en el marco del blanqueo de capitales, mientras que los precios de las acciones y los bonos, confirmaron la recuperación iniciada desde el piso de precios del lunes 5 de agosto.

El dólar libre cedió 10 pesos o 0,7% a lo largo de la semana, a $1.345, un valor mínimo desde el 18 de junio. Con un dólar mayorista que ganó cinco pesos (+0,5%), a 944 pesos, la brecha cambiaria ajustó 42,5%, la más baja desde el 14 de junio (41,7%).

En tanto los dólares financieros tocaron el miércoles un piso en la zona de $1.270, en su precio más bajo -en términos reales al descontar la inflación- desde octubre de 2019, cuando se iniciaba el actual "cepo" cambiario. Por su parte el dólar "contado con liqui" y el dólar MEP terminaron el viernes a $1.297,69 y $1.291,20, respectivamente, prácticamente sin variantes respecto del viernes 9 de agosto.

A lo largo de la semana las compras del BCRA alcanzaron los u$s101 millones en la plaza mayorista de contado y las reservas internacionales brutas, llegaron a los u$s27.540 millones y aumentaron en u$s148 millones en el balance semanal. En lo que va de agosto aumentaron en más 1.000 millones de dólares.

Por su parte el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 4,1% en pesos, a 1.649.329 puntos, mientras que medido en dólar "contado con liquidación" la mejora fue de 4,6 por ciento. Pasado el cimbronazo de los índices bursátiles del comienzo de agosto, el panel de acciones líderes de la Bolsa porteña acumula a lo largo del mes una suba de 11,3% en pesos y un 10,7% en dólares.

En relación a los bonos del canje como los Bonares y Globales, estos promediaron una ganancia de 3,5% a lo largo de la última semana y el riesgo país de JP Morgan bajó a los 1.471 puntos básicos, un mínimo desde el 5 de julio.

Fin del cepo: expectativas del mercado

La mayoría de los analistas de mercado local consultados por Iprofesional estiman que el trio Milei-Caputo-Bausilli parece decidido a privilegiar una fuerte baja de la inflación frente a la posibilidad de aumentar las reservas internacionales del BCRA.

En sus declaraciones, Milei y Caputo explicaron que el gobierno ya evitó en julio dos corridas cambiarias y que el rumbo es hacia un fortalecimiento del peso mas que a una devaluación del mismo frente al dólar, para llegar definitivamente a una salida del cepo cambiario para llegar luego a la libre elección de monedas.

Frente a los que Milei define como "El Círculo Rojo Analógico", el Presidente celebró el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad de 15 puntos del PBI realizado en sus primeros meses de gobierno y resaltó "la importancia de ordenar primero la macroeconomía".

"Cuando sobren recursos vamos a bajar impuestos. Si algún impuesto subió transitoriamente, le devolvimos a los argentinos de bien 15 puntos del PBI".

Al igual de lo que manifiesta en la mayoría de sus alocuciones, Milei remarcó la "pesada herencia" recibida que, según su diagnóstico, era "la peor de las crisis económicas de la Argentina", porque combinaba los factores de otros momentos históricos: un desequilibrio monetario 5 veces superior a la previa del Rodrigazo, un Banco Central quebrado con peores condiciones que "antes de la hiperinflación de Raul Alfonsín e indicadores sociales peores que en el 2001 en el final de la Convertbilidad.

Las últimas declaraciones de Milei y Caputo, también dejaron en evidencia que el Gobierno sigue sin mayores apuros para eliminar el cepo cambiario. Y esperan que la baja del riesgo país se produzca a partir de una férrea disciplina fiscal, que con el tiempo reduzca el volumen de la deuda en relación al PBI.

Sin embargo, muchos economistas entre los que se encuentran Marina Dal Poggetto, Carlos Melconian, Hernán Lacunza y Carlos Rodriguez, creen que mantener los controles cambiarios será muy negativo para recuperar la confianza de los inversores y que también impactará negativamente en las posibilidades de acumulación de reservas del BCRA.

En ese aspecto, Milei y Caputo insisten en que tienen los dólares asegurados para hacer frente a los fuertes vencimientos de enero y julio de 2025, que suman unos USD 9.000 millones en total y lo piensan hacer con el superávit fiscal primario que ha logrado el Gobierno en los primeros siete meses del año.

Actividad económica: qué pasos seguirá Milei

Con respecto al futuro, conviene destacar los puntos principales de las de declaraciones de Milei, para entender cuáles serán los próximos pasos del gobierno.

Sobre la inflación: "La estamos bajando. Me gusta trabajar con inflación mayorista porque se anticipa a la inflación. El último dato es 2,7% después de 54%, vaya si no es un logro. Ahora 2,7%, pero tengo un sistema de crawling peg de 2% de piso porque hay que recomponer un problema de stocks. Si sacamos ese piso de 2%, la inflación en realidad baja a 0,7% mensual, la inflación verdaderamente no bajó de 17.000% a 35% sino de 17.000% a 8% anual. Todo esto lo que estamos haciendo por mecanismos de mercado y no chamanismo económico. La característica de este programa antiinflacionario es que no hubo una hiperinflación antes que llevara a una licuación de los activos".

En cuanto a la eliminación del cepo cambiario, el presidente aseguró: "Nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote".

¿Eso cuándo va a ocurrir?, se preguntó Milei: "Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó".

Mientras que sobre la competencia de monedas dijo: "Nosotros hablamos de competencia de monedas o el término de dolarización endógena. Si ustedes tuvieran tipo de cambio fijo, el aumento de la demanda de dinero se va a traducir en que con sus dólares compran pesos, y eso es lo que expande la cantidad de dinero. En ese caso, la oferta de dinero está 'mapeada' con la demanda de dinero. Ustedes están dejando esos dólares adentro del balance del Banco Central. ¿Y cuál es el problema con eso? Que siempre puede aparecer un gobierno de delincuentes y manotear las reservas del Banco Central. Que son los mismos imbéciles que dicen: 'no, no, el problema de la nueva regla monetaria es que ahora no acumulamos reservas, entonces no podemos pagar la deuda".

¿Qué quiere decir, que entonces los países que tienen tipo de cambio libre defaultean?, se preguntó Milei. "La verdad es que me cuesta entender el nivel de torpeza de nuestros profesionales. Pero no sólo eso, vamos a seguirles el razonamiento, entonces ahora compramos los dólares, desde el Banco Central, para que el Tesoro pague la deuda. Es decir, perdón, lo voy a decir en latín, pero ¿ustedes me están sugiriendo que les rompa el culo a los argentinos con impuesto inflacionario para pagar la deuda? ¡Pero estamos todos locos!" manifestó.

El presidente también habló de la intervención sobre la brecha cambiaria: "De manera malintencionada o por ignorancia los econochantas hablan de intervención en el mercado de cambios.

¿Cómo sería un mundo sin intervención? se preguntó. "Equilibrio sin intervención la tasa tiene que ser libre, el tipo de cambio sería libre y la variación de reservas y la cantidad de dinero sería nulo. Como nosotros tenemos control de capitales, la única forma de replicar el equilibrio de no intervención es sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo. Como había brecha, por cada tres dólares que se tradean en el MULC, dos tienen que volver y uno queda en el BCRA y la variación de dinero es cero. Este grado de equilibrio tiene menos intervención que antes".

Actividad económica: "Todo esto que estamos haciendo rinde resultados. Cuando empiezan a mirar el mapa o semáforo de actividad, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tuvo su peor momento entre abril y mayo. Los econochantas decían lo peor estaba por venir cuando nosotros decíamos lo peor ya pasó".

Presupuesto 2025: "Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un abajo. Y se ve que lo hay tomando en deuda".

Sobre la reducción Impuesto PAÍS, Milei explicó: "La baja del Impuesto País nos va a ayudar a bajar un escalón más la inflación y va a hacer a la economía más competitiva. Más allá de esta convicción, la reducción de la alícuota del impuesto PAIS y su posterior eliminación podría poner mayor presión sobre el ajuste del gasto al perderse un sostén importante de la recaudación. No obstante, el retorno de Ganancias podría compensar dicha pérdida y dar mayor facilidad para alcanzar el equilibrio fiscal".

En ambas presentaciones el Presidente recordó que al asumir el Gobierno enfrentaba una verdadera catástrofe y dejó muy claro que si no hubiese tendido un plan fiscal y monetario para reducir drásticamente la inflaci,ón: "Si no hubiéramos tenido plan, hubiéramos volado por los aires", afirmó.

Y volvió a elogiar la tarea del ministro de Economía, Luis Caputo por haber logrado la meta de déficit cero "en el primer mes de gestión", mientras que fustigó a los "econochantas" por referir a una presunta falta de consistencia en la economía. "En este sentido, el "Si no hubiéramos tenido plan, hubiéramos volado por los aires", afirmó.

Milei reivindicó la reducción de la estructura del Estado

Milei también reivindicó la reducción de la estructura del Estado y puso en valor la eliminación "del siniestro ministerio de la Mujer y el siniestro INADI, que se utilizaban para perseguir ideológicamente".

Por otra parte, el Presidente destacó que "estamos convencidos que la inflación va a seguir bajando" como se confirmó durante el mes de julio, y sostuvo que "hoy el resultado del déficit cero es una realidad" y no un logro transitorio, con un sobrante "dentro de la cuenta del Banco Central de 17 billones de pesos acumulados".

En ese punto, Milei adelantó que a raíz del "mayor ajuste de la historia" implementado en el Estado, el Gobierno absorberá "9 billones de pesos adicionales" y, de esa manera, "el resultado fiscal está garantizado y ya hemos garantizado el roll over de la deuda para parte del año que viene".

* Para www.iprofesional.com