Horacio Rodríguez Larreta: «El Gobierno Nacional debe cumplir el fallo de la Corte por la coparticipación»

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó duras críticas al Gobierno Nacional, exigiendo que se cumpla el fallo de la Corte Suprema sobre la Coparticipación Federal que le debe a CABA. En una publicación en sus redes sociales, Larreta manifestó su apoyo incondicional a su sucesor, Jorge Macri, destacando la importancia de respetar las decisiones judiciales y la Constitución.

«El Gobierno Nacional debe cumplir el fallo de la Corte por la coparticipación», afirmó Larreta, dejando en claro su postura firme en relación a la disputa por los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. En sus declaraciones, subrayó que el respeto por la Justicia y la Carta Magna es un aspecto clave para el cambio que necesita el país.

El exjefe de Gabinete porteño recordó que la demanda contra el Gobierno Nacional fue iniciada durante su gestión al frente de la Ciudad y celebró el resultado favorable: «Iniciamos la demanda durante mi gestión y la ganamos. Con la misma convicción apoyo a Jorge Macri y al equipo en su defensa de la seguridad, la salud y la educación de millones de argentinos».

La crítica de Larreta a la gestión económica del Gobierno de Javier Milei

El dirigente del PRO no dudó en cuestionar la gestión del presidente Javier Milei, señalando que el enfoque económico de la administración actual no es el adecuado. «Ya probamos el camino del ahogo financiero y no funciona», expresó Larreta, sugiriendo que se necesitan cambios profundos en la política económica del país.

El dirigente político de 58 años también hizo un llamado a construir un futuro sólido para la Argentina, resaltando la importancia de la autonomía de las provincias y su desarrollo como un factor clave para el progreso. «Para poder construir el futuro de nuestro país, debemos contribuir con el desarrollo y la autonomía de cada una de sus provincias», sostuvo.

La disputa por la coparticipación ha sido uno de los temas centrales en la agenda política de Larreta, quien sigue abogando por una distribución justa de los recursos y por el cumplimiento de los fallos judiciales que considera que son fundamentales para garantizar la estabilidad institucional del país.

