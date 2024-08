Cococcioni negó "ahogo" financiero desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial

A pedido de la Corte, dos funcionarios del Poder Ejecutivo participaron de la reunión de Acuerdo de este martes. El ministro Pablo Cococcioni y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, respondieron a la invitación y protagonizaron un intercambio con los cortesanos durante más de una hora. Asistieron los seis integrantes del tribunal, incluso, Mario Netri, quien ya adelantó que se jubilará en diciembre. También concurrió el Procurador, Jorge Barraguirre.

El detonante del encuentro fue, como adelantara El Litoral, la preocupación del máximo tribunal por la falta de presupuesto. En tribunales se describe una situación "de gravedad institucional sin precedentes", con dificultades hasta para afrontar los gastos corrientes. Hablan de obras paralizadas, de designaciones frenadas y de excesivas demoras en la cobertura de vacantes. Todo ello, en el marco de una fuerte puja política. El gobierno provincial pretende renovar la Corte actual, pero encuentra resistencia. Y según se desliza desde los ámbitos tribunalicios, esa tirantez deriva en decisiones u omisiones para provocar cierta asfixia financiera en el Poder Judicial. Al términos del encuentro, sin embargo, el ministro Cococcioni negó tal situación, aunque admitió que dichos aspectos (tanto el presupuestario como la falta de designaciones) son competencia de otras áreas. Respecto de las temáticas inherentes a su cartera, contó que "en términos cordiales", pudieron intercambiar información respecto de los procesos para cubrir vacantes.

- ¿Cómo evalúa la reunión?

- Intercambiamos ideas e inquietudes fundamentalmente relacionadas con la marcha de los concursos que estamos poniendo en marcha en estos días para poder cubrir vacantes judiciales que se consideran prioritarias a fin de contar con un mejor servicio de justicia; y otras reformas o cuestiones que habría que revisar. Fue una reunión muy buena, muy cordial y muy productiva. Hubo planteos que son competencia nuestra y otros que dependen de decisiones de otros estamentos de gobierno.

- ¿Por ejemplo?

- Por ejemplo, la cuestión presupuestaria. Nosotros en eso no nos inmiscuimos porque es otro poder del Estado; ellos simplemente hacen la previsión presupuestaria y la ejecutan luego según sus normativas internas.

- ¿No hay partidas que dependan del Ejecutivo? Porque desde el Poder Judicial trasciende que hay cierto ahogo financiero de parte del gobierno, que estaría afectando el servicio de justicia…

- No creemos que haya tal situación. De todas maneras, no han pasado por mí ni tengo conocimiento de pedidos puntuales (sobre esas demandas) porque se dirigen directamente al área de Economía. Respecto de lo que pasa por el Ministerio a mi cargo, hemos dado respuesta y planteado nosotros mismos algunas inquietudes sobre todos los puntos que se han tocado.

- ¿Habrá respuestas en el corto plazo sobre la cobertura de vacantes de juzgados, que estarían en el orden del 25%?

- Después de la reforma a la reglamentación del Consejo de la Magistratura y de solicitar jurados a los distintos estamentos profesionales y académicos, estamos poniendo en marcha esta semana concursos globales para cubrir cargos de fiscales y defensores adjuntos subrogantes en toda la provincia, y jueces de primera instancia. Ésas son las que se consideran como las vacantes más urgentes y prioritarias. Después habrá cuestiones que se deberán examinar y sobre eso estuvimos intercambiando ideas, porque hay normativas que están pendientes de implementación. Por ejemplo, los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual y de familia deben ser sometidos a un proceso de decisión para convertirse en juzgados unipersonales. Allí, por ende, no habrá cobertura hasta que se perfeccione ese trámite. Lo mismo sucede con vocales de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial porque queremos evaluar el impacto de algunas de las últimas reformas. Pero las (vacantes) que no generan dudas respecto de que deben ser cubiertas en lo inmediato, ya están prácticamente en marcha en estos días. En materia penal y de Menores, los procesos van a depender de que primero tengamos las listas de fiscales y defensores adjuntos subrogantes porque normalmente cuando uno concursa jueces penales, son los fiscales y los defensores los que suelen ganarlos porque ya cuentan con un puntaje objetivo y una experiencia importante. Entonces, hacer un concurso de jueces penales ahora sin tener esa lista, nos implicaría dejar vacante cargos de fiscales. Y ésa no es la idea.



- ¿La decisión de este gobierno de avanzar hacia una renovación de la Corte generó una tirantez en la relación entre los dos poderes?

- Ésa una cuestión política que definirán otros actores. Respecto de nuestro Ministerio, nos abocamos a las cuestiones más pragmáticas e inmediatas que hacen al buen funcionamiento.

- ¿Cómo define la relación con la Corte, hoy?

- En términos muy cordiales y en términos institucionalmente saludables. Me parece que hemos tenido un muy buen diálogo. Después, por supuesto, ellos tendrán la representación del Poder Judicial y nosotros debemos cumplir con un mandato popular y político que se nos ha encomendado en las urnas. Y para eso tenemos nuestro programa de gobierno que lo vamos a ir ejecutando a lo largo de estos cuatro años.

- ¿La idea de la renovar la Corte sigue firme?

- La idea de la renovación de la Corte es una cuestión política en la que el Ministerio mi cargo no tiene hoy por hoy una injerencia directa. Nosotros nos estamos concentrando en que los dispositivos de seguridad funcionen porque nuestro ministerio hoy tiene ambas incumbencias (Seguridad y Justicia). Entre ellas, tenemos a nuestro cargo la gestión de las relaciones con el Poder Judicial, esencialmente, mediante el Consejo de la Magistratura. A esas tareas puntuales tratamos de abocarnos con la mayor eficiencia posible.

