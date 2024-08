Nike se asocia con Lego

Menos pantallas, y más deporte y más jugar. Ese es, a grandes líneas, el mensaje que van a buscar difundir entre las próximas generaciones las multinacionales Lego y Nike, que han sorprendido a propios y a extraños anunciando una ambiciosa asociación estratégica, y a largo plazo, que comenzará a tomar forma a partir del próximo año.

Protagonizando de este modo una de las más singulares alianzas de entre las que puedan recordarse de entre las anunciadas a lo largo de todos estos últimos años, lejos de resultar en una acción o colaboración puntual, mediante la episódica puesta en marcha de activaciones en las que poner a dialogar los elementos y valores más distintivos de una y otra compañía, desde tanto la juguetera danesa como desde la multinacional deportiva estadounidense han anunciado que esta nueva asociación será de carácter estratégico, y a largo plazo. Un periodo indeterminado que no han querido entrar a concretar, pero que guardan por intención mantener de antemano durante varios años, a la espera de la trascendencia que terminen por adquirir sus acciones. Toda una amplia serie de iniciativas, que, con el deporte y con el juego como principales motores, se van a venir encargando de impulsar y de poner en práctica a partir del próximo año ambas compañías, desde las que, en respuesta al doble carácter asociativo que esta alianza entrañará para sus respectivos modelos de negocio, ya han pasado a poner en activo sendos portales digitales con un área específica para su colaboración con Lego, dentro de la página oficial de Nike, y con Nike, dentro de la página oficial de Lego. Portales estos desde los que se espera que se terminen así de dar visibilidad a las diferentes iniciativas que se vayan impulsando bajo el abrigo de esta asociación estratégica.



Imagen promocional del anuncio de la asociación a largo plazo entre Nike y Lego. Credits: Nike y Lego.

“En el Grupo Lego creemos en el poder del juego para inspirar y desarrollar a los creadores del mañana”, y desde esa creencia, “combinando la creatividad del juego Lego con la energía y la pasión del deporte queremos inspirar nuevas formas de jugar y ser creativos para los niños”, defiende Alero Akuya, vicepresidenta de desarrollo de marca del Grupo Lego, a lo largo de un comunicado emitido de manera conjunta por ambas multinacionales. Misiva desde la que se muestran “encantados de asociarnos con Nike en este viaje”, desde el que se abrirá camino “a reimaginar” nuevas maneras en las que “el juego creativo y el deporte pueden unirse”. Y es que “juntos”, defiende, “crearemos experiencias únicas que atraerán y entusiasmarán a niños de todo el mundo, inspirándoles a explorar su imaginación”.

“En Nike creemos en el poder del deporte para hacer avanzar el mundo, y eso empieza por los niños y niñas”, añade por su parte Cal Dowers, vicepresidente del departamento Global Kids de Nike. Partiendo de esa principio elemental del modelo de negocio de Nike, desde esta asociación, y una vez más, “nos comprometemos a crear un futuro más accesible e inclusivo que inspire a niños y niñas de todas las edades y capacidades a ser más activos”, suma de objetivos para los que, apostilla Dowers, “estamos entusiasmados por invitar a todos los niños y niñas a una nueva visión del deporte y el juego creativo junto al Grupo Lego”.

Desde nuevos productos a toda clase de iniciativas, para el fomento del juego y del deporte

Como adelanto de lo que traerá consigo esta alianza estratégica entre Nike y Lego, que como bien ya hemos señalado no comenzará a tomar forma hasta el próximo año, desde ambas multinacionales señalan que, bajo el paraguas de su asociación, se desarrollarán toda clase de nuevos productos, contenidos y “experiencias de marca compartida”. Activaciones todas ellas en torno a las que se fusionarán los códigos y los valores principales de Lego y de Nike, a través de iniciativas en todo momento dirigidas a fomentar el juego y la práctica del deporte entre los más pequeños —aunque algo nos hace estimar que también más de una terminará por atraer la atención de algunos no tan pequeños—, con la fecha del 11 de junio, decretado por las Naciones Unidas el pasado mes de marzo de 2024 como “Día Internacional del Juego”, como efeméride y jornada clave dentro del desarrollo anual de esta asociación.



Imagen promocional del anuncio de la asociación a largo plazo entre Nike y Lego. Credits: Nike y Lego.

De otro lado, y como principal causa que las ha llevado a tomar la decisión de formalizar esta alianza estratégica, más allá de justamente haber participado como organizaciones que respaldaron la propuesta de la ONU, ambas compañías esgrimen los resultados de una encuesta encargada por el Grupo Lego, desde la que se pone en entredicho el óptimo desarrollo de los niños de hoy. Cuestión para la que alertan, desde los resultados obtenidos desde esa encuesta realizada a 25 500 niños y niñas y a 36 000 padres, de 36 países, de indicadores como el de que un tercio de los niños del mundo juegan solo tres horas a la semana, con el 73 por ciento de los niños afirmando que no creían que los adultos tomasen en serio el “juego” y “cómo puede ayudarles a aprender”, y el 59 por ciento de los padres indicando que les preocupaba el que sus hijos no tuvieran suficiente tiempo para jugar o acceso a actividades lúdicas. Datos a los que se suman, añaden desde Lego y desde Nike, el que según la Organización Mundial de la Salud solo uno de cada cinco niños realizaría la actividad física que necesita para desarrollarse, en un déficit para su óptimo desarrollo, para el que es igualmente esencial el poder acceder y disponer de tiempo de juego, y no el que los niños terminen pasando sus jornadas de manera contemplativa ante un dispositivo electrónico fomentando para su futuro un estilo de vida sedentario.



Imagen promocional del anuncio de la asociación a largo plazo entre Nike y Lego. Credits: Nike y Lego.

De este modo, “el anuncio” de esta asociación, defienden desde la juguetera y desde la multinacional deportiva, “refleja el compromiso compartido del Grupo Lego y Nike de devolver la creatividad, la diversión, el deporte y la imaginación al juego” de los niños. Todo, al mismo tiempo que se busca “inspirar, comprometer y capacitar a los niños y niñas de todo el mundo”, en el juego y en la práctica del deporte, desde una “colaboración” que “comenzará el próximo año y dará lugar a una serie de productos, contenidos y experiencias de marca compartida que combinen el poder imaginativo de los ladrillos Lego con el espíritu ‘Just Do It’ de Nike”, todas ellas dirigidas, apostillan, a “invitar a los niños y niñas a jugar y hacer deporte”.



Poniendo el anuncio de la asociación entre Nike y Lego en el actual contexto en el que nos encontramos, no podemos dejar de pasar por alto el que esta alianza se ha formalizado en un momento en el que no paran de sucederse las acciones estratégicas que las principales multinacionales de la moda están dando, todas ellas sobre el segmento de la moda infantil, o dirigidas de manera preferente hacia un público infantil y juvenil. Acciones de entre las que, en tan solo durante estas últimas semanas, hemos venido desde FashionUnited tratando desde de los diferentes impulsos que desde Wrangler o Abercrombie se han decidido a dar en moda infantil, a través del canal mayorista y multimarca, hasta la reciente política de congelación de precios aprobada por Primark para el arranque de esta nueva campaña de “la vuelta al cole”, o el reciente lanzamiento por parte de Shein de “The Happy Look”, su nueva marca infantil y “teen” dirigida a niños y adolescentes de entre 3 a 16 años. Una suma de iniciativas sobre las que ya hemos venido advirtiendo sobre el carácter estratégico que encerrarían todas y cada una de ellas tras de sí; carácter que vendría sustentado en la intención de las grandes corporaciones de directamente pasar a plantar batalla dentro de la industria frente a sus principales competidores, desde una estrategia asentada en el largo plazo y que pasaría por tratar de empezar a dejar su impronta en el imaginario de los consumidores del mañana, marcándola ya desde su más tierna infancia.

