Atado y bien atado: The Estée Lauder pone en marcha su “plan de sucesión” tras la retirada de Fabrizio Freda

El histórico Fabrizio Freda, actual presidente y director ejecutivo del gigante estadounidense de la belleza The Estée Lauder Companies, propietaria entre otras de la casa de moda Tom Ford, ha anunciado que se retira tras 15 años en el cargo. Decisión que ha empujado a la junta directiva de la multinacional a poner en marcha su ya diseñado plan de sucesión, en función del cual, y a pesar de la decisión tomada por el alto ejecutivo italiano, este continuará vinculado con la compañía hasta 2026.

Según a este respecto se han encargado de entrar a detallar desde la junta directiva de la multinacional de la cosmética y del “lifestyle”, Freda les ha hecho partícipes de su decisión de jubilarse a finales de este próximo ejercicio fiscal de 2024/2025 en el que acaba de embarcarse la multinacional estadounidense. Un acontecimiento para el que, defienden desde la junta de The Estée Lauder, la compañía ya había establecido un concienzudo plan de sucesión, en base al cual se han venido evaluando y considerando a diferentes candidatos y aspirantes a relevar Freda como principal ejecutivo de la multinacional, procedentes tanto de fuera como de dentro de las filas de la multinacional estadounidense líder en el campo de la belleza. Un plan para el que, detallan, el proceso de elección del relevo de Freda al frente de la compañía ya se encontraría “muy avanzado”, sin que por ahora no obstante se aventuren a adelantar, ni fechas ni tampoco tiempos, para el anuncio del nuevo CEO de la compañía. Empresa que mientras tanto, y hasta la confirmación del nombre de su próximo nuevo principal ejecutivo, se mantendrá bajo la dirección de Freda, a quien William P. Lauder, presidente ejecutivo y nieto de la misma Estée Lauder que, junto a su marido Joseph Lauder, fundase la multinacional allá por el año 1946, no ha dudado en dedicar unas sentidas palabras de agradecimiento por los servicios prestados durante sus 15 años al frente de la multinacional. Todo un capítulo completo en la historia reciente de la empresa, que, entre otros hitos, será recordado por la sonada adquisición de Tom Ford, por 2 300 millones de dólares, a finales de 2022.

“En nombre de toda la junta directiva y de la familia Lauder, nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a Fabrizio por sus más de dieciséis años de servicio dedicado a la compañía”, ha declarado William P. Lauder, presidente ejecutivo de la empresa, a lo largo de unas declaraciones difundidas desde su misma dirección. “Esperamos celebrar los muchos logros asombrosos de Fabrizio a medida que se acerque la fecha formal de su jubilación”, y “hasta entonces, tanto la junta, como Fabrizio y todo el equipo de dirección, se mantendrán totalmente enfocados en abordar los desafíos actuales a los que se enfrenta la compañía”. Dicho esto, desde “un apunte ya personal”, concluía Lauder, “Fabrizio ha sido un increíble compañero para mí, así como para otros miembros de la familia Lauder”. “Comprende la singularidad de esta empresa familiar, y ha sabido utilizar nuestra mirada a largo plazo y las virtudes de la paciencia como capital, como un punto de fortaleza mientras impulsaba la transformación de la empresa con el objetivo de hacer capaz de satisfacer a las siempre cambiantes aspiraciones de los consumidores”.

Como asesor, hasta finales de 2025

Freda se incorporaba a The Estée Lauder Companies en marzo de 2008 para asumir el cargo de presidente y director de operaciones. Una posición desde la que pasaba a asumir, en apenas un año, al cargo de director ejecutivo, en la que ha venido manteniéndose como el principal directivo de la multinacional estadounidense de la belleza desde julio de 2009. Unas responsabilidades estas que asumía tras permanecer por más de 20 años vinculado a la multinacional estadounidense Procter&Gamble, en la que llegó a ejercer distintos cargos de responsabilidad dentro de sus áreas de belleza y alimentación, el último el de presidente global de su división de Snacks; posición desde la que ya pasó a ingresar a las filas de The Estée Lauder Companies. Empresa cuya dirección ejecutiva dejará hacia finales de este nuevo año fiscal, momento en el que, siguiendo con el plan de sucesión diseñado por su junta directiva, pasará a ejercer como asesor de su nuevo CEO, una vez que se haya anunciado ya el nombre de su sucesor. Unas labores que desempeñará con el fin de asegurar una transición fluida y sin disrupciones, manteniéndose así al servicio de la compañía y de las necesidades, y consejos, que le pueda solicitar su nuevo director ejecutivo, hasta el año fiscal de 2025/2026.

“Dirigir The Estée Lauder Companies durante dieciséis años es y ha sido un verdadero honor y privilegio”, ha señalado el mismo Freda. “Estoy muy orgulloso de los increíbles logros de nuestra empresa y de haber formado el equipo más talentoso, dedicado y apasionado de toda la industria”, y es que “juntos hemos transformado la empresa de maneras maravillosas, y hemos establecido nuevos estándares de excelencia”. A pesar del anuncio de su jubilación, “seguiré totalmente centrado en la ejecución de nuestro relanzamiento estratégico y en la implementación del plan estratégico de recuperación de beneficios y de crecimiento, mientras seguimos abordando los desafíos actuales” que afectan al conjunto de la industria. “En la medida en la que nos enfocamos a una gestión dirigida sobre el largo plazo, es ahora cuando ha llegado el momento adecuado de mirar hacia la próxima generación de líderes de esta gran empresa”, defiende Freda. Compañía desde la que seguirá “trabajando en estrecha colaboración con nuestra junta directiva, para la selección de mi sucesor y para garantizar una transición ordenada y sin problemas”.

Fuente: Fashion United