Qué hacer en CDMX

A dónde ir, qué ver y qué hacer en 2024 en la CDMX:

Brutal toma Plonk

Dos grandes wine bars de la ciudad se unen para ofrecer una experiencia única de copeo y buena mesa. Por un lado, la chef Flor Camorlinga y la sommelier Romina Argüelles, ya se han hecho famosas en la colonia Condesa por ofrecernos un viaje de sabores a través México, Asia y otras regiones del mundo con preparaciones que no dejan a nadie indiferente. Esta vez, durante la tarde del próximo 15 de agosto podrás también disfrutar de la curada selección de vinos de Brutal Vinata de Barrio (ese rincón entrañable de la Colonia San Miguel Chapultepec liderado por Fran y Alex). Para esta ocasión Plonk ofrecerá platillos especiales a partir de las 4:00 p.m. con previa reservación a través de Opentable.



Café La Cel

Bajo una pasión por la buena comida y el sentido de comunidad nació Café La Cel, un lugar ideal para reunirse con amigos y familiares. El diseño interior lo hace muy fácil con ese estilo moderno, pero que resulta cálido al mismo tiempo. Su café de especialidad lo convierte en el lugar ideal para comenzar la mañana. Aunque las opciones como el hummus “de mamá”, los chilaquiles divorciados y la sopa de camote lo hacen perfecto para la hora de la comida. No obstante, la mención especial se la lleva la hamburguesa preparada con doble carne y de forma tradicional, con un pan simplemente perfecto.







Casa Prunes

En la histórica colonia Roma de la Ciudad de México se encuentra Casa Prunes, un cocktail bar y restaurante que fusiona el pasado con la modernidad. Esta casona, con su escalera central que atrapa miradas, se erige desde 1916 y ha sido testigo del paso del tiempo. En poco menos de dos años, Casa Prunes se ha convertido en un punto de referencia para los amantes de los cócteles de autor y también de la buena mesa. Liderada por el chef Aaron Mizrahi, la propuesta culinaria destaca por su conocimiento en carnes y pesca de alta calidad, garantizando platos estrella como el Porter House de carne Angus, el pollito de leche y la hamburguesa Prunes de wagyu con pulpo. El lugar destaca porque ofrece una diversidad de ambientes cuidadosamente diseñados, que se adaptan a cualquier mood y ocasión.





Coyota en Santa María la Ribera

“Coyota es ese lugar de la colonia Santa María la Ribera en el que encuentras comida rica y bebidas fermentadas en un ambiente que se aleja de la pretención, pero se acerca a una experiencia culinaria de primera. El origen y la providencia de los ingredientes, con unidades culturales comestibles de los territorios con los que colaboran, quedan al centro de la mesa y, por lo tanto, inevitablemente también en la conversación entre los comensales. La carta abarca opciones que van de lo picante a lo frito y su sazón como el toque infaltable. Coyota abre de jueves a domingo y su menú cambia por completo cada dos meses. Imperdible una visita a su baño kitsch” – Luz García, Redactora de Moda de Vogue México y Latinoamérica.





Columna Pilates, en la Condesa

Con una estética tan cuidada como la atención de sus instructores, Columna Pilates se ha ganado el título del estudio más bonito en la ciudad. Si aún no has sucumbido ante tu “pilates era” es momento de considerar este entrenamiento ultra completo que realmente es capaz de cambiar y transformar mente y cuerpo al momento. Su fundadora, Samantha Calderón, cree firmemente que los momentos importantes de nuestra vida no deben suceder en entornos poco amigables. En Columna, cada detalle está meticulosamente elaborado para garantizar una experiencia placentera para todos los sentidos: aroma, diseño de interiores, música, materiales de clase y rutinas de ejercicios. El objetivo es que todos se sientan como en un espacio creado por artistas, y realmente lo es. Desarrollado por Joseph Pilates al inicio del siglo XX, este método, inicialmente conocido como “Contrología”, se ha convertido en un elemento básico en las prácticas contemporáneas de salud y bienestar.





Ling Ling y bar Handshake, una experiencia de altura

“Este agosto, el afamado restaurante de cocina asiática de fusión, Ling Ling se une al aclamado bar Handshake, reconocido como el mejor de Norteamérica y México, para transformar sus jueves en noches excepcionales. A partir de las 7 p.m., Handshake toma el speakeasy de Ling Ling, presentando cócteles exclusivos que fusionan los estilos únicos de ambos lugares. ¿La fórmula ideal? Disfrutar del popular y sofisticado coctel Mexi-Thai o del fresco Sencha, antes de degustar del delicioso menú del restaurante pero si tienes más tiempo –y curiosidad– no puedes dejar de probar el coctel Milky y el Coffee Fizz” – Amira Saim, Senior Adaptation Editor de Condé Nast México y Latinoamérica.





Patricia Conde Galería se complace en presentar Gu'wá i'di / Casa sangre, la primera

muestra individual de Yael Martínez (Guerrero, México, 1984) en la galería. La exposición

está conformada por obras de sus primeros proyectos “La raíz oscura” (2010-2012), "La

casa que sangra" (2013-2016) y “La raíz rota” (2016-2019), así como piezas inéditas de su

más reciente serie “Somos el sueño de alguien que estuvo antes que nosotros”

(2023-2024). La obra de Yael Martínez es un ensayo visual sobre la resiliencia de quienes han sido tocados por la violencia en algún momento de sus vidas, de aquellas personas y

comunidades que habitan y resisten en un territorio que ha sido atravesado por ella.

Fuente: Vogue.mx