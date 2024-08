Una buena medida: El municipio dispuesto a multar las picadas en moto mediante cámaras de videovigilancia

Según manifestó el jefe de Protección Vial y Comunitaria de la ciudad de Rafaela Hernán Bo, a un medio local, la iniciativa se piensa implementar tomando como referencia a la ciudad de San Francisco. En esa ciudad de Córdoba, ya se está aplicando y no solo que se aplican fuertes infracciones, sino que disminuyeron en forma importante. Para que se pueda implementar esta medida es necesario modificar la ordenanza municipal, pero entendemos que no debe haber concejal que se niegue a esto que no es otra cosa que cuidar la vida de los inconscientes que hacen este tipo de prácticas tan peligrosas para ellos como para terceros.

Es importante destacar que más allá de la ordenanza municipal, si la Municipalidad quisiera, ya podría actuar, el manejar en forma temerosa, siendo evidente que ese accionar puede ocasionar un peligro para propios o para terceros, de por si habilita a los funcionarios públicos a actuar en consecuencia.

Es sin lugar a duda una muy buena iniciativa que debe ser puesta en funcionamiento cuanto antes. Rafaela es una ciudad que literalmente desprecia la vida, transeúntes y conductores literalmente desconocen las más elementales normas de tránsito. Los cruces peatonales no son respetados, las velocidades máximas en avenidas y calles de la ciudad tampoco y las prioridades son una materia pendiente que al momento de sacar la licencia de conducir tendría que ser observada para no autorizar a personas a conducir libremente pudiendo generar accidentes.

Es necesario que se hagan campañas de concientización, son importantes y el dinero que supuestamente se gasta no es más que una inversión y con menos costo que algunas actividades demagógicas y populistas realizadas para ganar votos a costa del dinero de todos.