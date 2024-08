El descargo de Santa Fe FC tras el incidente que terminó con un jugador apuñalado en la Liga Santafesina: "Tenemos que actuar"

Un nuevo hecho de violencia ocurrió este sábado en la Liga Santafesina de Fútbol. Un jugador fue apuñalado por un rival en el partido que animaron Santa Fe FC y Defensores de Alto Verde, en el predio "Nery Pumpido", por la fecha 28 del torneo Hugo Coronel de la Primera B.



El jugador Jesús Paiva, de Santa Fe FC, resultó con un corte vertical cerca de su oreja derecha, que requirió de tres puntos de sutura. Según se informó en el parte policial, el futbolista sufrió una herida de arma blanca en la zona del oído. Arribó el personal del Servicio de Emergencias 107 y asistió al jugador en el lugar. El herido manifestó que no quería radicar la denuncia, y no aportó datos sobre quién lo habría lastimado.

En diálogo con el móvil de AIRE, en el programa "Algo que decir", Marcelo "Peche" Parpal, Secretario del club de Alto Verde, aseguró que el incidente se produjo fuera del campo de juego, luego de que el futbolista de Santa Fe fue expulsado, y que "invitó a pelear afuera a otro chico de afuera". Se trataba de un integrante del plantel de Primera División de Defensores de Alto Verde que quedó afuera de la convocatoria para este encuentro.

Por otra parte, Fernando Yori, presidente de Santa Fe Fútbol Club, contó a AIRE que, cuando fueron a hacer la denuncia este domingo por la mañana, no pudieron realizarla debido a que la Comisaría N.º 20 de Monte Vera no había luz. "Esto fue un hecho aislado, que no ocurre normalmente en la Liga, pero que es grave y tenemos que actuar". En tanto, agregó que el jugador está "golpeado anímicamente", aunque se encuentra bien de salud. Finalmente, pasado el mediodía de este domingo, finalmente realizaron la denuncia correspondiente.



Cabe recordar que el encuentro fue suspendido a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el local ganaba por 2 a 0 con goles de Ariel Salinas y Nicolás Ortíz.

Los resultados de la fecha 28 de la B de la Liga Santafesina

Se terminó una nueva jornada del campeonato de ascenso de la Liga Santafesina, vigesimoctava fecha, precisamente, donde el líder Nacional igualó en el barrio Stratta de Coronda y Banco le descontó puntos tras vencer a la Academia. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.

