La angustia de Estefanía Pasquini por el diagnóstico que recibió su papá: “Cada día lo pierdo más”

Estefanía Pasquini contó que atraviesa un difícil momento familiar tras recibir el diagnóstico de su papá. A corazón abierto, la esposa de Alberto Cormillot llamó a la reflexión y deseó: “Me encantaría que mi papá nunca se olvide de todo lo que es para mí, para mi hijo y para mi mamá”.



“Mi papá tiene Alzheimer, hace pocas semanas también nos dieron el diagnóstico de cáncer. Si ya tenía terror de perderlo, porque cada día lo pierdo más, con este diagnóstico enloquecí”, escribió la médica nutricionista junto a un video que recolectaba unas cuantas fotos de momentos familiares. Y reveló: “Me dormía llorando y me despertaba llorando, ese miedo de no saber cuál de los dos me lo sacaba antes”.



Estefanía Pasquini admitió que ese diagnóstico fue como un cachetazo para ella y para toda su familia. “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, propio de todos los que convivimos con una enfermedad crónica, como ¿por qué a él? No se lo merece, no se lo merece mi mamá, no se lo merece mi hijo...”, sostuvo. Y aclaró: “Nunca nos preguntamos y ¿por qué no a mí? Muchas veces pensamos que esto le pasa a los demás, ¿será que nosotros hoy tenemos que ser esos ‘demás’ de otras personas?”.

Luego, señaló: “Es muy difícil ver como esa persona que amás, desde el día uno deja de ser esa persona y se va convirtiendo en otra que no tiene nada que ver. Es difícil pensar en hasta cuando vamos a disfrutar de él o él va a disfrutar de nosotros recordándonos”. “Y hoy me di cuenta de algo relatando esta enfermedad de mierda porque otra cosa no puedo decir... Que pese a sus olvidos, cuando nos mira con esa mirada que ya no es de él, en sus ojos perdidos aparece el brillo y el amor, porque el amor y el corazón no paran de sentir, o al menos eso veo yo hoy”, aseguró conmovida.



Entonces, les habló a sus más de 200 mil seguidores de Instagram, a quienes los invitó a disfrutar de la vida y a dejar de discutir por cosas que no valen la pena. “Me enojo tanto cuando veo a la gente que se pelea con sus papás, porque yo daría lo que no tengo por volver a tener a mi papá con el que compartía todo. Gracias a dios yo nunca voy a decir que no lo disfruté, porque si algo hice fue disfrutarlo y lo seguiré haciendo”, destacó.

A modo de conclusión, opinó: “La vida es esto, con buenas y malas. Si te quedás tirado, porque muchas veces dan ganas de eso, acordate de que se pasa rápido y no hay tiempo que perder, apúrate para vivir más de eso que te hace bien. No pierdas el tiempo peleando con lo que está pasando porque perdés tiempo en disfrutar lo que sí sigue estando”.

“Me encantaría que mi papá nunca se olvide de todo lo que es para mí, para mi hijo y para mi mamá. Es una parte enorme de nuestro corazón”, concluyó. El posteo no pasó inadvertido entre sus seguidores que le enviaron fuerzas y mensajes de cariño.

Fuente: Pronto