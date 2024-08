Fausto Spotorno: “El mercado advierte que la debilidad política es lo más preocupante del gobierno de Javier Milei”

Para el economista Fausto Spotorno -quien supo formar parte del equipo de asesores del presidente Javier Milei hasta que cuestionara el nuevo régimen monetario- la principal señal que dio el Gobierno tras las últimas jornadas legislativas fue de “debilidad política”.

El Director del Centro de Estudios Económicos OJF, señaló que el mercado mira de cerca la relación entre el oficialismo y los bloques que acompañan los proyectos de su programa económico, al tiempo que puso énfasis en los tiempos y formas de salida del cepo, de cara a la necesidad de refinanciar vencimientos en 2025 y 2026.

En diálogo con Ámbito, el consultor, quien define al plan del ministro de Economía, Luis Caputo, como “programa de transición”, entiende que se encuentra “en la parte más complicada” y que alinear mejor las expectativas en este sentido es un desafío para el equipo económico.

Periodista: ¿Qué evaluación hace de la jornada en el Congreso por el proyecto de recomposición de los haberes jubilatorios?

Fausto Spotorno: El Gobierno tiene razón en defender el equilibrio fiscal como pueda. Desde el punto de vista económico, promover el proyecto de Ley sin tener en claro cómo se erogan los recursos es bastante irresponsable. Ahora bien, para mí la señal es política. La principal debilidad del Gobierno en el Congreso radica en no poder parar este tipo de cosas, ni poder negociar con los bloques aliados. Esas son las preocupaciones del mercado. La señal política es lo más preocupante del Gobierno de Milei, que hoy es débil políticamente. La pregunta es cómo sigue esto. Si Milei veta lo aprobado en el Senado y queda ahí, listo. Si el Congreso insiste, se le puede complicar al Gobierno.

P.: ¿Cree que esa debilidad política puede balancearse con el apoyo a nivel social que el Gobierno sostiene? ¿O ese factor también se deteriora?

F.S.: Sería lógico que se fuera deteriorando un poco porque pasa el tiempo, pero que se debilite un poco no es sorpresa para nadie. Por otra parte, es cierto que la recesión empieza a cansar. Es importante que un Gobierno con debilidad política en el Congreso se sostenga mucho en el apoyo social, es como que tiene un piso de apoyo que no puede perforar.

P.: En ese sentido, ¿no hay forma de presentar alguna alternativa para financiar el gasto que implica la recomposición de haberes?

F.S.: El Congreso no quiere correr el riesgo de subir impuestos ni tampoco emitir deuda para paliar el déficit fiscal, calculado en 1,2%. Habría que eliminar todos los subsidios económicos que hay para redireccionar gastos. Es importante. La recomposición de Ganancias tampoco implicaría grandes cambios, representaría solo un tercio de lo que generaría ese gasto.

Las dificultades para salir del cepo

P.: Si el Gobierno está enfocado en hablarle al mercado, ¿por qué el riesgo país está en 1500 puntos?

F.S.: El mercado ve que el Gobierno aún no encuentra acceso al financiamiento por las dificultades para salir del cepo cambiario y también advierte por la debilidad política que mencionaba anteriormente.

P.: ¿Qué cuenta pendiente le queda a Javier Milei para salir del cepo?

F.S.: El Gobierno tiene un programa económico de transición, las famosas fases que mencionó Caputo. El plan de transición se cumple con la salida del cepo. Primero prioriza bajar la inflación y ordenar las cuentas del BCRA. Terminado este plan, debería empezar el verdadero programa de Milei, que tiene que ver con la dolarización y reformas. Este plan, por ahora, no es el suyo.

P.: En la lógica del plan de Milei, ¿es posible celebrar la desaceleración de la inflación y el rebote de la actividad al mismo tiempo?

F.S.: El Gobierno, entre actividad económica e inflación, apuesta por bajar la inflación. Es difícil tener crecimiento económico con un nivel de precios por fuera de los estándares internacionales. Ahora bien, hay que buscar un equilibrio fino. Hay que bajar la inflación, al mismo tiempo subir algunos precios que están atrasados, como las tarifas o el salario. Pero esos movimientos, al hacerlos, deben ser más comprimidos que cuando había una inflación del 5% o 10% mensual. Si yo tengo una inflación del 4% y la tarifa me aumenta un 20%, tengo poco espacio para corregir los precios, y la comprensión de márgenes es más fuerte. Por eso tarda en recomponerse la economía, porque apenas se recupera un poquito aumentan los precios y así, hasta que encuentre un nuevo equilibrio.

P.: ¿El Gobierno puede llevar la inflación al 0% a fin de año?

F.S.: No veo inflación 0%. El Gobierno tiene que manejar mejor la alineación de expectativas. Entiendo que cuesta porque esta parte del plan económico es más delicada. Cuando se libere el tipo de cambio, va a haber variables que no se van a poder controlar, ya sea que se elija la cantidad de dinero, la tasa de interés o el mismo tipo de cambio, las otras dos van a quedar a decisión del mercado. El Gobierno no tiene todas las palancas y acá hay que decidir qué riesgo corre y qué riesgo no corre, tiene que ser más flexible.

P.: Además, el contexto internacional no pareciera contribuir a mantener un tipo de cambio estable.

F.S.: No, y menos si hay una falta de credibilidad en Argentina. Converger a un tipo de cambio teórico es difícil si el mercado no cree que ese es el tipo de cambio, por eso en algún momento hay que dar el salto luego de finalizar el plan de convergencia.

P.: ¿Nota una sobre exigencia por parte del mercado respecto a los tiempos de salida del cepo? Es claro que a cualquier gestión le iba a costar deshacerse de las restricciones cambiarias.

F.S.: Puede ser. Hay que entender que el cepo cambiario lleva a poner parches en la productividad. Empezando por la deuda comercial, siguiendo por gente que se quedó sin stock o con inventarios por la mitad, filiales que no están pagando dividendos, entonces está todo el mercado emparchado.

P.: ¿Cree que los dólares frescos del Fondo y el blanqueo son las apuestas del Gobierno para hacerse de reservas?

F.S.: Al FMI lo pongo más en duda, es más un sello de calidad que el ingreso de recursos. Al blanqueo le tengo más fe. Es más probable y útil para el Gobierno que los fondos del FMI, que es bastante restrictivo, y el Gobierno quiere mantener las manos bastante desatadas.

Los brotes verdes se demoran

P.: El Gobierno prometió que a principios de la gestión se vendría un “trago amargo”. En este segundo semestre, ¿no sería hora de empezar a ver algunos brotes verdes de ese esfuerzo?

F.S.: Yo imagino un segundo semestre mejor que el primero, pero esos brotes se demoran. La inflación es un poco más baja y la confianza del consumidor está mostrando un rebote. Pero el Gobierno va a poder mostrar logros más significativos recién el año que viene.

P.: El salario muestra una leve recuperación, al menos en el sector privado.

F.S.: Hoy vemos un rebote del salario, pero los aumentos de las tarifas, prepagas y combustibles lo opacan. Nuestro cálculo es que si asumimos que los gastos de consumo, transporte, alimentación, educación y servicios públicos se mantuvieron constantes, todo el aumento del salario real fue absorbido por estas subas.

P.: ¿Cuál cree que es la función del Consejo Económico de asesores y cómo fue tu salida del mismo?

F.S.: El Consejo Económico tiene la responsabilidad de avisarle al Gobierno si hay oportunidades que puede aprovechar la Argentina, pero no ejecuta ni lo conforman funcionarios públicos. Soy analista, consultor, salgo en los medios, hacía mucho ruido cada vez que yo hablaba porque no se entendía desde qué lado estaba hablando, por eso me pareció responsable irme. Dicho eso, sí me sorprendió el tuit de Milei porque tenía la mejor onda y aún la sigo teniendo, y creo que el plan económico está bien planteado en general. De todos modos, como analista económico mi función es decir: ojo que esta parte del plan es más delicada y habría que pensar mejor cómo hacer que el mercado forme expectativas para que ayude al programa económico, y no cometer errores en ese sentido.

* Para www.ambito.com